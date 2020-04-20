“Почта Молдовы” не будет работать до 23 апреля

“Почта Молдовы” не будет работать до 23 апреля

Комиссия по ЧС объявила дополнительные выходные дни для всех почтовых отделений страны. Так, офисы госпредприятия не будут работать 21 и 22 апреля. 

– Уважаемые клиенты, 21 и 22 апреля 2020 года были объявлены выходными днями для всех подразделений ГП ”Почта Молдовы”, – говорится в сообщении ведомства. 

Напомним, что вся эта неделя ранее была объявлена нерабочей для бюджетников. Предположительно они возобновят деятельность 27 апреля, если ограничения не будут продлены.

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