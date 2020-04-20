“Почта Молдовы” не будет работать до 23 апреля

Комиссия по ЧС объявила дополнительные выходные дни для всех почтовых отделений страны. Так, офисы госпредприятия не будут работать 21 и 22 апреля.

– Уважаемые клиенты, 21 и 22 апреля 2020 года были объявлены выходными днями для всех подразделений ГП ”Почта Молдовы”, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что вся эта неделя ранее была объявлена нерабочей для бюджетников. Предположительно они возобновят деятельность 27 апреля, если ограничения не будут продлены.

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