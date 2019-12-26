Почётная миссия

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Элина Кондрашова – о движении, мотивации и файндрайзинге

В последние годы в Республике Молдова всё больше людей присоединяется к волонтёрскому движению. 5 декабря в Кишинёве по случаю проведения Международного дня добровольца прошёл Фестиваль волонтёров, который объединил большинство некоммерческих профильных организаций РМ. На этом мероприятии Республиканский волонтёрский центр (РВЦ) был удостоен премий в двух номинациях – «Лучшая организация» и «Лучшее продвижение через мультимедиа».

8 декабря на церемонии «Волонтёр года» шестеро самых активных и душой болеющих за дело участников движения были награждены дипломами президента Республики Молдова. О том, кто идёт в волонтёры, из каких соображений, что это им даёт, «АиФ в Молдове» рассказывает менеджер проектной деятельности РВЦ Элина Кондрашова.

Правильная вакансия

– Элина, кто такой волонтёр? Легко ли им стать или нужно пройти серьёзное собеседование и ещё какие-то испытания?

– По закону Республики Молдова волонтёром может стать любой человек, любого возраста, вероисповедания, этноса и так далее. Главное – иметь желание. Волонтёрство – оно, в первую очередь, бескорыстное и профессиональное. Например, перевести бабушку через дорогу или накормить бедного относится к разряду добрых дел. А если мы говорим о систематических посещениях пожилого человека, это уже волонтёрство. Оно предполагает специальное обучение, прохождение тренингов, работу с психологом. Поэтому волонтёрство – это профессиональная помощь, но ни в коем случае не благотворительная. Благотворительность – это филантропия, пожертвования, а волонтёры не должны ничего жертвовать, но должны чувствовать себя нужными и приобретать какие-то навыки.

Что касается отбора, то у нас есть определённые правила, через которые проходят все волонтёры. После того как изъявившего желание примкнуть к нашему движению гражданина регистрируют, он проходит первичное собеседование с координатором, заполняет предлагаемые ему анкеты. Координатор может отказать претенденту в том случае, если он ещё эмоционально не готов к волонтёрской деятельности. Но это случается крайне редко. После собеседования проводится обязательное интервью с психологом, так как предстоит работа с людьми из социально уязвимых групп. Граждане не всегда понимают, на что идут, поэтому для того чтобы человек не навредил себе и своим подопечным, нужна беседа с психологом. По её итогам составляется резюме, где записано, что собой представляет претендент, насколько он эмоционально стабилен, к чему готов и так далее. На основе этого выдаются рекомендации: готов доброволец работать с людьми преклонного возраста или лучше начать с детей. Мы своих волонтёров бережём и стараемся им найти правильную вакансию.

– Сколько волонтёров объединяет РВЦ и какова их возрастная категория?

– В нашем центре более 1400 волонтёров. Если же говорить о Дне добрых дел, который мы проводим ежегодно по всей республике, то на него работает около 3300 наших добровольцев. У нас есть ребята, которые сотрудничают с нами на долгосрочной основе, а есть – и на краткосрочной. К первой категории относятся те, кто волонтёрит в нашем центре хотя бы два раза в месяц. Это около 600 человек. А остальные присоединяются к нам один раз в 2–3 месяца. Всё зависит от проекта. Мы не можем обязывать людей постоянно ходить в центр. Самое главное в нашей работе – ответственность, к чему мы и призываем волонтёров. Возрастных ограничений у нас нет.

Волонтёрство – оно, в первую очередь, бескорыстное и профессиональное. Например, перевести бабушку через дорогу или накормить бедного относится к разряду добрых дел. А если мы говорим о систематических посещениях пожилого человека, это уже волонтёрство. Оно предполагает специальное обучение, прохождение тренингов, работу с психологом. Поэтому волонтёрство – это профессиональная помощь.

От моды до призвания

– Как вы считаете, сегодня быть волонтёром – это призвание или мода?

– С одной стороны, это призвание, а с другой – мода. Для молодых людей, мне кажется, это больше мода. Представители сегодняшней молодёжи не были пионерами во времена СССР, не знают, что это такое, поэтому для них волонтёрское движение – это веяние Запада, что-то новое, красивое. Им, не побоюсь этого слова, прикольно быть волонтёрами.

Для взрослых же людей это немного сложней, потому что у них ещё советский менталитет. Они считают, что должны, к примеру, повязывать галстуки, копать картошку, ухаживать за садами. Нет, это всё не так. И наша задача состоит в том, чтобы менять менталитет этих людей и их отношение к движению. В РВЦ есть много людей среднего и преклонного возраста. Пожилые подаются в волонтёры, потому что после выхода на пенсию или долгого одиночества хотят себя чувствовать востребованными. Они просят поручать им даже самые простые задания: поработать с документами, собрать материалы для какой-то акции, навестить кого-то из больных пожилых на дому, – только чтобы быть занятыми чем-то.

– Какова мотивация молодых людей, решивших примкнуть к движению?

– Если говорить о молодых людях, которые к нам приходят в первый раз, то их мотивируют добрые дела, воодушевлённость, атмосфера. Если же говорить с профессиональной точки зрения, то у каждого волонтёра есть своя мотивация. Это может быть желание сохранить ценности – как традиционные, так и семейные. Некоторые таким образом убегают от преследующих их проблем в семье, на работе. Волонтёрство им помогает абстрагироваться и не обращать на них внимание. Третий вариант мотивации – карьерный рост. Бывает, что человек учится в вузе, у него нет возможности работать, но он хочет при этом расти. Таким людям мы даём возможность координировать проекты, организовывать акции. Всего есть 13 типов мотиваций. Не буду их все сейчас перечислять. Это всё индивидуально.

Испытание на эмоции

– Как происходит отбор волонтёров, которые социализируют пожилых людей? Ведь чтобы получилось общение, нужно с симпатией относиться друг к другу.

– Пожилые люди обращаются с заявкой, чтобы их посещали волонтёры. Составляется портрет пожилого, где указаны его хобби, интересы, положительные и отрицательные черты характера, и уже под каждого подбирается доброволец из нашей организации. Сначала волонтёр проходит предварительное собеседование с координатором, а потом организуется первая встреча, в которой участвуют все три стороны – координатор, пожилой человек и волонтёр. Тогда и становится ясно, уживутся ли пенсионер и наш доброволец.

– Когда прошедший все испытания доброволец окунается в работу и понимает, что не всё так прикольно, как кажется со стороны, он даёт обратный ход? Были разочаровавшиеся?

– Есть люди, которые понимают, что им пока рано. Есть и те, кто не хочет видеть оборотную сторону жизни – не такую успешную, здоровую, удачную. Например, приходит молодой человек, которому не довелось застать в живых своих бабушек и дедушек. Он мечтает компенсировать это уходом за пожилым, жаждет общения с ним, чтобы почувствовать, что значит иметь прародителей. Он проходит тренинг, где ему рассказывают, как себя вести с пожилым, кто он, что из себя представляет. Теорию волонтёр прошёл, но, столкнувшись с реальностью, понимает, что задача перед ним стоит сложная, так как его подопечный малоподвижен или плохо видит, слабо слышит. Такие примеры бывают. В этих случаях мы предлагаем нашим волонтёрам деятельность полегче, попроще.

Копилка проектов

– Какие программы реализуются центром?

– У нас много программ. Мы насчитали в этом году 106 проектов, включая долгосрочные программы, акции, мероприятия. Мы гордимся тем, что все реализуемые сегодня проекты предложены не нами, координаторами, а инициированы волонтёрами на семинарах, в рамках летней школы.

Не буду вдаваться в детали, а назову лишь некоторые категории, по которым у нас реализуются программы. Это работа с детьми из групп риска, находящихся на долгой реабилитации в больницах (мастер-классы, арты, сказки, раскраски), английский, французский и румынский языки для ребятишек из малоимущих семей. Есть проект «Подготовка к школе» – как собрать рюкзак, обучение различным навыкам.

Что касается поддержки людей преклонного возраста, то мы работаем и на Еврейскую общину, и на город. Тесно сотрудничаем с Советом ветеранов. Для одиноких пожилых организуем различные мероприятия, посещаем их на дому. Есть проект «Сохранение памяти», к которому я прикипела душой, в котором мы снимаем фильмы о людях, переживших войну, Холокост. Организуем фотовыставки о войне или на другие темы. Недавно, например, у нас была выставка фотографий, на которых были запечатлены люди преклонного возраста в образах современной молодёжи. Этим мы хотели показать, что пожилые люди могут быть молодыми душой. Также мы реализуем проекты в области экологии, защиты животных и многие другие.

– То, что волонтёры работают по доброй воле, – это понятно, а сама организация за счёт каких средств существует? Ведь определённые расходы никто не отменял: на аренду, коммунальные услуги, приобретение мебели, техники для офиса, канцтоваров, инвентаря для Дня добрых дел и так далее.

– Что касается фандрайзинга – привлечения ресурсов в организацию, для нас это сложный процесс, поскольку мы не коммерческая организация и не госсектор. Работаем с партнёрами, которые помогают организовывать определённые акции. Если Минобразования объявляет о каком-то гранте, мы обязательно пишем проекты и подаём документы на участие. Мы цепляемся как за локальные, так и международные гранты. Мы находимся в постоянном поиске всевозможных ресурсов, грантов.

Любовь Чегаровская