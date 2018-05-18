Почётная грамота президента нашла ещё одного обладателя (ФОТО)

В знак высокой оценки особых заслуг в области хореографического искусства, за выдающиеся успехи в творческой деятельности, за вклад в продвижение культурных ценностей, а также имиджа Республики Молдова в мире, глава государства наградил сегодня, 18 мая, группу Музыкально-хореографического театра «Bravissimo» почётной грамотой Президента Республики Молдова.

По итогам участия и победы на конкурсе «Moments of Dance, Qualified for Dance World Cup Finals» в марте этого года в Бухаресте коллектив смог квалифицироваться в финал «Dance World Cup 2018», который пройдет в городе Барселоне (Испания) с 22 по 30 июня.

Игорь Додон пожелал танцорам успехов и заверил, что мы ждем их дома с высокими результатами.

Напомним, что сегодня почётные грамоты главы государства получили и выдающиеся лицеисты и студенты.