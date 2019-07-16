Почём витамины? В разгар лета в Молдове дорожают овощи

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В самый разгар сезона цены на овощи на рынках страны неприятно удивляют. Как признают сами продавцы, огурцы и помидоры сейчас чуть ли не вдвое дороже, чем в прошлом июле. Причина – в нестабильной погоде, которая уничтожила большую часть урожая.

Если в прошлом году 1 кг помидоров и огурцов на рынке стоил около 8 леев, то сейчас – от 17 до 28, пишет publika.md. В то же время, покупатели говорят, что подорожали и другие овощи.

Если раньше с теплицы собирали около 100 ящиков огурцов, то сейчас – всего 50. Как продавать дешевле? Через две недели и этой продукции не будет. В этом году прохладно, вот и не растёт ничего, – сетуют продавцы.

Некоторые всё же продают товар дешевле, стараясь быстрее реализовать продукцию. Продавцы утверждают, что неизменными остались цены на перец, морковь и лук. Их продают в среднем по 8-11 леев за килограмм.