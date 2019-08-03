Почём витамины: на прилавках вовсю красуется молдавский виноград (ВИДЕО)

Почём витамины: на прилавках вовсю красуется молдавский виноград (ВИДЕО)

На рынках появился первый молдавский виноград. В этом году погода была благоприятной, и ягоды созрели раньше срока.

Супруги Брагуцэ из Дурлешт возделывают полтора гектара виноградников, пишет publika.md. Несколько лет назад они занялись выращиванием столовых сортов. В этом году планируют собрать с гектара до 5 тонн урожая.

Мы не используем никакой химии. В этом году виноград красивый и здоровый. Год был хороший, было достаточно дождей, – подчёркивают супруги.

Виноград хороший, без нитратов. Сорта самые разные. Есть Виктория, Мускат, Кардинал, – говорят продавцы на столичных рынках.

Цены на молдавский виноград сравнительно невысокие. Килограмм спелых, ароматных ягод можно приобрести за 15-16 леев за килограмм.

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