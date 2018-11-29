Почём новогодние красавицы: в Молдове скоро стартует продажа живых ёлок

Первые живые ёлки, выращенные в лесных хозяйствах Молдовы, будут выставлены на продажу приблизительно через 2 недели. В этом году планируется продать 64 тысячи ёлок, что на 6 тысяч больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Агентство «Молдсилва», высота новогодней ёлки, выставленной на продажу, составит от 1 до 6 метров, но чаще всего будут встречаться новогодние деревья высотой до 1,5 метра, таких будет более 31 000 штук. Цены на главный символ Нового года останутся практически неизменными по сравнению с прошлым годом.

Так, за ёлку высотой до 1 метра придётся заплатить минимум 36 леев (без учёта НДС). Цена на сосну того же размера составит 25 леев. Веточки будут продаваться по 8 леев за штуку. За каждый метр ели, высотой более 6 метров придётся заплатить дополнительно 100 леев, а за каждый метр сосны – 70 леев.

Из 64 000 хвойных деревьев, которые будут выставлены на продажу, 61 000 – это ели, 3 000 – сосны и 8 500 веток. В этом году большую часть деревьев вырастили в лестных хозяйствах Страшен (23 700), Единец (7 300), Кишинёва (6 100), Ниспорен (5 600) и Калараша (5 000).

В настоящее время Агентство «Молдсилва» представило в Инспекцию по охране окружающей среды разрешение на вырубку новогодних ёлок. Стоит отметить, что согласно Кодексу о правонарушениях за незаконную рубку деревьев физическим лицам грозит штраф от 800 до 1 000 леев, а юридическим – от 8 000 до 10 000 леев. В связи с этим в новогодний период в лестных хозяйствах повышается уровень охраны, и регулярно проводятся рейды.