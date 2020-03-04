Почерк Плахотнюка

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О том, кто стоял за протестом комбатантов

Последние несколько недель политическую систему Молдовы лихорадит не на шутку: то раскол ДПМ, то протесты и митинги Партии ШОР, то забастовка частных пассажироперевозчиков в столице, то акция протеста участников войны в Приднестровье. Связь между всеми этими событиями – прямая.

Большая геополитическая игра

У событий в Молдове два мотива: геополитика, то есть отстранение ПСРМ и И. Додона от власти, и бизнес-интересы олигархов по сохранению аэропорта.

24 февраля американское издание U. S. News & World Report (США) опубликовало статью Will Moldova be Trump’s Ukraine? Её написали «эксперты» Кристина Петру и Ольга Коуси.

Авторы требуют реабилитации Вашингтоном Плахотнюка и возвращения его в Молдову для «наведения порядка», продолжения курса слияния с НАТО, евроинтеграции и борьбы с Россией. «Если Соединённые Штаты начнут сегодня действовать и вернут всех заинтересованных лиц в политический процесс, тогда Молдавия сможет избежать судьбы Украины. В противном случае нашу страну ждёт тяжелейший междоусобный конфликт», – считают авторы статьи.

Олигарх представлен героем, с которого администрация президента Трампа обязана снять ограничения и вернуть его в политическую жизнь Молдовы. И если США не сделают это, тогда страна не сможет избежать судьбы Украины.

1 марта на телеканале Prime, принадлежащем В. Плахотнюку, журналист П. Богату выдал мнение, что ЕС и США начали в Молдове спецоперацию по отстранению президента И. Додона от власти. Дескать, он тянет страну в сторону России и поэтому его нужно устранить любой ценой.

Безусловно, обвинения в бесчеловечном отношении к ветеранам приднестровской войны вызывают недоумение. То есть до сих пор всё было хорошо, а как пришло правительство И. Кику – всё вдруг стало плохо?

Провокационный план

Вся информация, которой мы располагаем, говорит о том, что в некоторых западных кругах появился новый «план по Молдове» – любой ценой спровоцировать досрочные парламентские выборы. Желательно до апреля, то есть до получения $200 млн кредита от РФ на ремонт дорог и инфраструктуру. Кое-кто в США рассматривает правительство И. Кику как пророссийское, от которого нужно избавиться во что бы то ни стало.

Действительно, Молдова участвует на уровне правительства в комиссии ЕАЭС, в заседаниях парламентской ассамблеи стран СНГ, делает шаги для присоединения к Евразийскому банку. Вырос экспорт в РФ, усилился культурный обмен. И это не может не раздражать.

Беглый олигарх В. Плахотнюк обещал своим заокеанским покровителям взамен политического убежища уничтожить ДПМ и перетащить большую часть депутатов в свой проект PRO-Moldova. Вот почему 19 февраля раскололась ДПМ – из партии вышли шесть депутатов. 20 февраля начались протесты, а 28 февраля ДПМ покинул и депутат Г. Брашовский.

В. Воронин в свою очередь, как и депутат Л. Карп, злорадствует, что Плахотнюк может вывести всех депутатов из фракции ДПМ. Дабы подтолкнуть демократов к выходу из фракции, экс-партнёр Плахотнюка Р. Усатый утверждает, что и некоторые депутаты ПСРМ готовы покинуть фракцию социалистов и присоединиться к беглому олигарху.

Всё логично. Если, к примеру, некоторые депутаты ДПМ раздумывают, покинуть фракцию или нет, Усатый их стимулирует: мол, бегите, пока не поздно из ДПМ; нет большинства; И. Додон не контролирует ситуацию, даже социалисты хотят убежать.

Кстати, вышедшие депутаты получили, по слухам, по €100 тыс. Другим предлагают в пять раз больше плюс €5 тыс. в месяц. Об этом говорит уже и сам П. Филип.

К концу марта PRO-Moldova и блок ACUM планируют отправить в отставку правительство Кику, что приведёт к досрочным выборам. Им не хватает всего лишь 10 голосов. И. Додон, не получив большинства и правительства, ослабит свои позиции, и Санду сможет стать президентом. А протесты – это фон давления на тех демократов, которые ещё не решились перейти к олигарху.

Безусловно, Плахотнюк понимает, что группа Канду при досрочных выборах вряд ли пройдёт в парламент. Они нужны лишь для разрушения парламентского большинства. Теперь вы понимаете, почему многие лидеры правых и псевдолевых партий вовсю трубят о досрочных выборах? Дескать, только так спасём страну от ненавистного пророссийского режима.

Почему у этих господ такие общие позиции? Спросите господина Сороса и одного посла…

Ничего личного – просто аэропорт

Второй мотив протестов и «большой игры» – бизнес-интересы олигархии. Власти серьёзно взялись за аэропорт. Теперь по порядку.

Вы помните, как в августе министр экономики правительства Санду В. Брынзан провёл две встречи с Ротшильдом? Первая встреча была 10 августа. Вторая состоялась 19 августа в одном из западных посольств. На ней присутствовала и М. Санду, в чём она призналась чуть позже под нажимом СМИ. В тот же день, то есть 19 августа, Н. Ротшильд объявил публично, что его компания NR Investments Limited стала концессионером аэропорта.

Проще говоря, М. Санду одобрила передачу аэропорта Ротшильду – партнёру Шора, а всё потому, что министр экономики В. Брынзан работал в компании Goldman Sachs, которая принадлежит Ротшильду, и прошёл стажировку в Pricewaterhousecoopers, обслуживающей миллионера. Патриотично, не так ли?

Но для народа нужно было создать иллюзию борьбы с Ротшильдом. И М. Санду разыграла эту борьбу. 10 сентября 2019 г. министр юстиции О. Стамате, назначенец Санду, обратилась в суд с целью якобы возврата аэропорта и аннулирования контракта с Avia Invest, за спиной которой стоят Шор и Плахотнюк. Однако Стамате намеренно написала петицию с кучей ошибок. Вследствие этого суд вернул обращение, потребовав исправить ошибки. Произошло это 14 января 2020 года. Проще говоря, мы потеряли четыре месяца. За это время Ротшильд успел 23 декабря перепродать концессию аэропорта российскому олигарху Гончаренко, который, как оказалось, является бизнес-партнёром Плахотнюка и Шора.

Внимание! Приблизительно 20 – 22 декабря Канду и Сырбу вылетели в Израиль и также встречались с Ротшильдом, в чём сами и признались после появления фотографий в СМИ. Видимо, встречались они и с И. Шором, чтобы обговорить дальнейшие действия по аэропорту и миллиарду. Сразу после встречи телевидение Шора получило студию в офисе Publika TV.

У событий в Молдове два мотива: геополитика, то есть отстранение ПСРМ и И. Додона от власти, и бизнес-интересы олигархов по сохранению аэропорта.

Ответ президента

21 января И. Додон заявил, что у концессионера аэропорта компании Avia Invest есть инвестиционные долги в размере €66 млн. Именно столько компания должна была инвестировать в аэропорт за эти годы, что является основанием для расторжения контракта о концессии.

13 февраля правительство обратилось в суд, требуя расторжения контракта с компанией Avia Invest, за спиной которой находятся Шор и, видимо, Плахотнюк.

В парламенте новый альянс?

19 февраля произошёл раскол ДПМ – несколько депутатов Плахотнюка во главе с Канду покинули фракцию Демпартии, признав, что они обговорили это с олигархом. Одно они забыли сказать, что это было обговорено ещё в декабре и с Шором. Видимо, Шор – один из спонсоров этих господ, а Плахотнюк – координатор.

20 февраля Партия ШОР провела митинги перед офисами ПСРМ в Кишинёве, Бельцах и в других городах страны. В тот же день фракция Шора и группа Канду голосовали вместе за все проекты блока ACUM. Они же потребовали отставки министра иностранных дел А. Чокоя. 21 февраля блок ACUM заблокировал трибуну парламента, саботировав отчёт премьер-министра и принятие 40 законопроектов. 25 февраля Партия ШОР потребовала отставки министра юстиции Ф. Нагачевского, который инициировал запрос в суд по возврату аэропорта.

Видите связь между действиями Канду, Санду и Шора? Напомню, что В. Брынзан, министр экономики в кабмине Санду, прошёл стажировку в компании, обслуживающей Ротшильда, – Pricewaterhousecoopers. В этой компании работал и А. Канду. К слову скажем, здесь же работал и Д. Дрэгуцану, возглавлявший Нацбанк во время кражи миллиарда.

При Плахотнюке делегация Ротшильдов приезжала в страну для… «мониторинга банковской системы». М. Санду и В. Брынзан встречались с Ротшильдом в день, когда тот покупал аэропорт – 19 августа. А. Канду и С. Сырбу встречались с Н. Ротшильдом 20 – 22 декабря.

Однако у М. Санду есть и другие, куда более серьёзные мотивы для таких игр. Напомним, что Ротшильды – крупнейший финансовый клан в мире. Барон Ротшильд – партнёр и главный покровитель миллиардера Дж. Сороса, благодаря ему Сорос и получил сегодняшнюю безграничную власть в сфере финансовых и социальных институтов. А Дж. Сорос – хозяин М. Санду. В 2009–2010 гг. она была членом сената фонда «Сорос-Молдова», а министр юстиции О. Стамате – директором департамента фонда «Сорос-Молдова».

На самом деле Канду, Санду и Шор объединились в парламенте против президента и правительства. Перед ними стоит задача любой ценой не допустить возврата аэропорта. Поэтому в ход идёт всё, что возможно: обвинения президента и премьера Кику в коррупции, в повышении цен, в предательстве родины и Бог ещё знает в чём. На самом деле митинги, пикеты, протесты, брифинги, вой в парламенте – это ответ за аэропорт.

Попытка госпереворота?

2 марта начались протесты «ветеранов приднестровского конфликта», была предпринята попытка силового проникновения в здание правительства, звучали призывы к отставке правительства, аресту Додона, требовали избавиться от ненавистного пророссийского режима.

Newsmaker.md писал, что комбатанты атаковали их журналиста за то, что он говорил по-русски. Также они разбили окна и двери в здании правительства. Есть фото, где протестующих обильно спаивают алкоголем. Звучали антироссийские и ксенофобские лозунги. Всё почти так же, как 7 апреля 2009 года. Вначале протест, за ним – погромы, потом досрочные выборы и 10 лет беспредела олигархов.

Давайте разберёмся, кто же участники так называемого протеста.

1) Протестуют унионисты Киртоакэ, Мунтяну, Билецкий, Костюк – люди Плахотнюка. Трое представляют блок Unirea, а Костюк – партию Democraţia acasă, которая также подконтрольна Плахотнюку, о чём мы пишем последние 10 лет.

2) На протесте присутствует и представитель политформирования «Наша Партия» И. Кашу. Telegram-канал «Хроники захваченного государства» утверждает, что В. Синигур – один из лидеров протеста, разбивший стеклянную дверь в здании правительства, человек Р. Усатого.

3) Главный клич кинул фин Плахотнюка А. Канду, который, видимо, являлся теневым организатором протеста: «Додон должен потребовать у России вывести свои войска!»

4) Протестующие получили пакеты с хлебом, колбасой, едой. Точь-в-точь как на июньских протестах Плахотнюка и Шора. Более того, многих привезли на автобусах. Вопрос: откуда деньги?

5) Лозунги тоже известные: «Долой Додона!», «Долой Россию!», Nu cedăm!, «Россия, вон из Молдовы!».

6) Воспевали протесты каналы Плахотнюка – Шора: Publika, Центральное ТВ, Canal 2.

7) Есть основания полагать, что часть протестующих – это ветераны, близкие некогда к ДПМ Плахотнюка. Они и ранее протестовали под чутким руководством Плахотнюка. По данным портала BreakingNews.md, Г. Репещук, депутат группы Канду, оплатил два автобуса для подвоза 75 ветеранов из Каушан и Штефан-Водэ. Всего из этих двух районов привезли 250 ветеранов. Также зафиксирован подвоз ветеранов и из Новоаненского района. Есть серьёзные подозрения, что Шор обеспечил подвоз и рядовых граждан из Оргеева.

Что в остатке?

Безусловно, обвинения в бесчеловечном отношении к ветеранам приднестровской войны вызывают недоумение. То есть до сих пор всё было хорошо, а как пришло правительство Иона Кику – всё вдруг стало плохо? Об этом, кстати, заявил и генерал-майор полиции, участник приднестровского конфликта А. Гамурарь. Он согласился, что проблемы есть, но напомнил, что некоторые из них решены, другие решаются. К примеру, согласно документу, обнародованному премьер-министром, предлагается увеличить размер ежемесячного государственного пособия с 250 до 500 леев для супругов ветеранов. В то же время ветеранам войны присвоят статус застрахованного лица, и они будут включены в категорию лиц, застрахованных правительством. Также документ предусматривает социальную защиту и для участников чернобыльской аварии…

На самом деле Канду, Шор и Санду – всего лишь марионетки транснациональной олигархии. И они всегда служили и будут служить им, а не стране. Сорос, клан Ротшильдов, Frontera Resources – лишь верхушка айсберга. Аэропорт, украденный миллиард евро, сдача 40% земли в концессию, а всех банков мировой финансовой олигархии – лишь начало…

Богдан Цырдя, политолог