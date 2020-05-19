Почему власти решили оставить в силе некоторые ограничения? Ответ президента (ВИДЕО)

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Руководство страны решило оставить в силе до 1 июня жесткие требования по отношению к рынкам, спорткомплексам и так далее, потому что риск возникновения вспышки заболевания всё еще сохраняется, а это может поставить под угрозу медицинскую систему страны. Об этом заявил Игорь Додон в рамках программы “Дело принципа” на телеканале Accent TV.

– Сейчас в Молдове более 6000 случаев заболевания, из которых на данном этапе 3 400 – 3 500 активных – то есть, люди, которые болеют сейчас. 1 500 – 2 000 вылечились, вышли из больницы, но 3 500 сейчас болеют. Мы готовили всю систему к тому, чтобы у нас единовременно было не более 4 500 – 5 000 человек, а мы уже на уровне 3 500. Вот представьте себе, что, не дай Бог, какая-то вспышка, и у нас каждый день по 400-500 случаев, мы за 3-4 дня заполним все больницы. И что дальше? Возвращать все ограничения? Но они и не дадут сразу эффект, потому что есть инкубационный период. Поэтому мы и снимали ограничения поэтапно, – пояснил президент.

Игорь Додон отметил, что всплеск последних дней объясняется как раз ранее снятыми ограничениями.

– Мы все понимали, что будет такой эффект, но мы спрогнозировали, что будет до 4-5 тысяч, и наша медицинская система все это сможет выдержать. А если мы перевалим за 5 500 – 6 000? Если бы мы сняли все ограничения сразу? Представляете, 6-7 тысяч заполнили все больницы, коллапс медицинской системы и всё, – сказал глава государства.

Додон согласился с тем, что рынки и заведения общественного питания должны работать, но открывать всё сразу, отметил он, нельзя, иначе не избежать всплеска новых случаев.

– Поэтому мы снимаем эти ограничения постепенно. Я очень надеюсь, что, скорее всего, 1 июня мы все эти ограничения снимем, за исключением мероприятий с участием более 50 человек, понятно почему, за исключением детских садов, потому что, не дай Бог, это же дети. Со школой мы решили, что учебный процесс начнется с сентября, но по детским садикам, скорее всего, еще несколько недель будет. Остальные ограничения снимут, но, безусловно, чтобы были соблюдены те условия, которые выдвигают наши уважаемые доктора. Дай Бог им здоровья, как они справляются с этой ситуацией – они, конечно, герои, – сказал он.

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