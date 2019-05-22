Почему так сильно подорожал картофель?

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С конца 2018 года цены на картофель в Молдове стали постепенно расти и к середине мая 2019 достигли рекордных высот – в некоторых торговых сетях этот клубнеплод продаётся по 23–24 лея. По какой причине так сильно взлетели цены на стратегический продукт для многих семей с невысокими доходами?

Мнение Пойсика

– Всё объясняется очень просто: существует большой дисбаланс между спросом и предложением. Молдова своё производство практически свернула, теперь мы сидим на импорте. Для выращивания этого клубненосного растения нужны два условия: лёгкие почвы – субпесчаные – и орошение. Ни первого, ни второго у нас нет. К тому же отводимые под посадку этого клубнеплода площади сократились примерно на 2 тыс. га, что привело к снижению объёма производства с 214 до 175 тыс. тонн. Отечественные производители могут обеспечить молдавского потребителя картофелем всего на 50–60%. Сегодня вся продаваемая на молдавском рынке картошка ввозится из других стран – из Беларуси, Румынии, Украины, России, Израиля, Польши, Германии и ряда других.

Если посмотреть статистические данные «Индекс потребительских цен», то видно, что за последние 3–4 года цены на овощи и фрукты в Молдове выросли более чем в два раза, ежегодно дорожая на 20–30%.

Сельскохозяйственная отрасль нашей страны постепенно убивается, а на рынке вместо молдавских появляются зарубежные продукты питания. Сегодня, даже при абсолютно равных с ЕС условиях (допустим, РМ будет применять те же технологии, в том числе орошение, вложит большие деньги в создание своей инфраструктуры для хранения овощей и фруктов и многое другое), мы не сможем конкурировать с ним, так как европейские страны дотируют своё сельское хозяйство. Субвенции в сельское хозяйство составляют по €250–€450 на гектар, в то время как Республика Молдова выделяет всего лишь по €20. Какая это лояльная конкуренция?!

Хочу ещё отметить, что примерно 1,5 года назад министр экономики заявил, что РМ заключает договоры о свободной торговле с Китаем и это якобы обеспечит рост товарооборота. Но при этом глава Минэкономики умолчал, что у нас отношение экспорта к импорту с Китаем составляет 1 к 30, а с Турцией – 1 к 6. Таким образом, импортируемый товар забивает наш, местный. Причём когда импортёр заходит в страну, поначалу он даёт демпинговые цены, за 2–3 года убивает местное производство, а потом устанавливает монопольные цены. Знаете, почему сегодня у нас в Молдове яблоки дешёвые? Потому что сбывать их некуда. Но как только наши сады будут убиты, цена на этот фрукт сравняется с той, по которой продаются апельсины. Поэтому дальше будет только хуже.

Михаил Пойсик, доктор экономики, Национальный институт экономических исследований