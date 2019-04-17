Почему собака бывает кусачей?

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В Кишинёве на протяжении многих лет кардинально не решается проблема с отловом, стерилизацией и содержанием бездомных животных. Чаще всего их убивают, потому что так дешевле.

В середине марта разгорелся очередной скандал вокруг некрополя между защитниками животных и руководством профильной муниципальной службы. Какие же меры необходимо предпринять, чтобы однажды уже снять эту проблему?

Мнение Цуркана

Необходимо новое положение. Сегодня вопрос бездомных животных регламентируется старым документом, принятым мунсоветом Кишинёва в 2001 году. В 2017 году была попытка принять новое положение, но не получилось – всегда находилась недовольная сторона. Что касается нового проекта документа, в первую очередь нужно научить всех людей правильно обращаться с животными, а во вторую – разработать его вместе с зоозащитниками и руководством ответственных муниципальных служб. Чтобы каждое звено понимало, за что отвечает. Нужен контроль. На сегодняшний день нет никакого контроля, учёта, статистики и любой другой информации об исчезновении животных. Центр стерилизации не предоставляет никакой информации, и правильным было бы вести строгий учёт поступления собак, а также – сколько животных было стерилизовано. Кишинёву нужен приют! Сейчас прорабатывается несколько вариантов. Самый реальный из них – это здание МВД, в котором был питомник для собак в районе улицы Заводской. Проект требует вложений, но это адекватная сумма, которую способен потянуть муниципий. Сюда же входит вопрос о возврате ранее существовавшей ветеринарной службы при муниципии. Следует бороться с агрессивными собаками, которые не могут сосуществовать в социуме. Но и здесь нужно понимать, кто признает собаку невозвратной в общество. Надо плотно работать с кинологами и ветеринарами. Только специалисты могут дать оценку адекватности животного. Ситуация не самая простая, не хочу занимать чью-то сторону, но на сегодняшний день есть письменно зарегистрированные случаи обращения горожан в полицию с требованием выловить и стерилизовать бездомных собак, которые покусали их либо их детей, и Autosalubritate обязано их исполнять. Только за прошлый год в полицию с подобными заявлениями обратились более 1470 человек. Зоозащитникам надо перестать тянуть одеяло на себя. Им надо определиться: либо они расценивают уход за животными как бизнес (что тоже хорошо, и низкий им поклон за это), либо они волонтёры, которые помогают и не получают выгоды, откаты, функции в обмен на лояльность! Хотите решать вопрос с бездомными животными – давайте решать его вместе и желательно адекватно! Нужно учитывать международный опыт. В Германии нет проблем с бездомными животными. На содержание собак взимается налог. Годовая сумма, в зависимости от города, составляет €100 – 150 на первую собаку и €200 – 300 – на последующие. Исключение составляют только бойцовые породы собак, налог на содержание которых порядка €615.

В Италии за выброшенную кошку или собаку могут привлечь к уголовной ответственности сроком на 1 год и к штрафу в размере €10 тыс. В Праге, если замечают дворняжек на улице, отлавливают и отвозят в приют, где проверяют на наличие чипа с информацией о владельце. Если его нет, тогда животное остаётся в приюте, а его фото размещают в интернете для поиска нового владельца. Там два муниципальных приюта: один – для собак, второй – для кошек и экзотических животных. Они содержатся на деньги города.

Никита Цуркан, советник МСК