Почему собака бывает кусачей?

Почему собака бывает кусачей?

В Кишинёве на протяжении многих лет кардинально не решается проблема с отловом, стерилизацией и содержанием бездомных животных. Чаще всего их убивают, потому что так дешевле.

В середине марта разгорелся очередной скандал вокруг некрополя между защитниками животных и руководством профильной муниципальной службы. Какие же меры необходимо предпринять, чтобы однажды уже снять эту проблему?

 

Мнение Цуркана

  1.  Необходимо новое положение. Сегодня вопрос бездомных животных регламентируется старым документом, принятым мунсоветом Кишинёва в 2001 году. В 2017 году была попытка принять новое положение, но не получилось – всегда находилась недовольная сторона. Что касается нового проекта документа, в первую очередь нужно научить всех людей правильно обращаться с животными, а во вторую – разработать его вместе с зоозащитниками и руководством ответственных муниципальных служб. Чтобы каждое звено понимало, за что отвечает.
  2. Нужен контроль. На сегодняшний день нет никакого контроля, учёта, статистики и любой другой информации об исчезновении животных. Центр стерилизации не предоставляет никакой информации, и правильным было бы вести строгий учёт поступления собак, а также – сколько животных было стерилизовано.
  3. Кишинёву нужен приют! Сейчас прорабатывается несколько вариантов. Самый реальный из них – это здание МВД, в котором был питомник для собак в районе улицы Заводской. Проект требует вложений, но это адекватная сумма, которую способен потянуть муниципий. Сюда же входит вопрос о возврате ранее существовавшей ветеринарной службы при муниципии.
  4. Следует бороться с агрессивными собаками, которые не могут сосуществовать в социуме. Но и здесь нужно понимать, кто признает собаку невозвратной в общество. Надо плотно работать с кинологами и ветеринарами. Только специалисты могут дать оценку адекватности животного. Ситуация не самая простая, не хочу занимать чью-то сторону, но на сегодняшний день есть письменно зарегистрированные случаи обращения горожан в полицию с требованием выловить и стерилизовать бездомных собак, которые покусали их либо их детей, и Autosalubritate обязано их исполнять. Только за прошлый год в полицию с подобными заявлениями обратились более 1470 человек.
  5. Зоозащитникам надо перестать тянуть одеяло на себя. Им надо определиться: либо они расценивают уход за животными как бизнес (что тоже хорошо, и низкий им поклон за это), либо они волонтёры, которые помогают и не получают выгоды, откаты, функции в обмен на лояльность! Хотите решать вопрос с бездомными животными – давайте решать его вместе и желательно адекватно!
  6. Нужно учитывать международный опыт. В Германии нет проблем с бездомными животными. На содержание собак взимается налог. Годовая сумма, в зависимости от города, составляет €100 – 150 на первую собаку и €200 – 300 – на последующие. Исключение составляют только бойцовые породы собак, налог на содержание которых порядка €615.

В Италии за выброшенную кошку или собаку могут привлечь к уголовной ответственности сроком на 1 год и к штрафу в размере €10 тыс. В Праге, если замечают дворняжек на улице, отлавливают и отвозят в приют, где проверяют на наличие чипа с информацией о владельце. Если его нет, тогда животное остаётся в приюте, а его фото размещают в интернете для поиска нового владельца. Там два муниципальных приюта: один – для собак, второй – для кошек и экзотических животных. Они содержатся на деньги города.

Никита Цуркан, советник МСК

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