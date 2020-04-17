Почему нужно отменить выпускные экзамены?

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С 16 марта все дошкольные учреждения, школы, средние и высшие учебные заведения Молдовы закрыты, а дети, школьники и студенты сидят по домам. Министерство образования в спешном порядке вводит онлайн-обучение, записываются лекции, педагоги осваивают интернет-платформы, с помощью которых проводят занятия с учащимися и студентами.

Как скажется этот период становления онлайн-обучения на знаниях школьников, смогут ли учащиеся 4, 9 и 12 классов хорошо подготовиться к выпускным экзаменам?

Мнение Шаповалова

Я – за отмену выпускных экзаменов в этом году. Карантин и чрезвычайное положение введены до 15 мая. Если учащиеся не будут реально учиться до 15 мая, я, как и многие преподаватели республики, считаю справедливым требование родителей отменить в этом году экзамены в 4, 9, 12 классах средних общеобразовательных учреждений. Оценки в аттестаты и дипломы выставить в виде средней арифметической за учебный год, а в 12 классе – за три года обучения. На мой взгляд, администратора с более 20-летним стажем и педагога с 35-летним стажем, средняя оценка за три года справедливее, чем экзамен – лотерея под видеокамерами. В ряде стран такое решение уже принято.

Переносить выпускные экзамены в 12 классе на поздний период, на июль или август, – это не правильно. Ведь выпускники лицеев и колледжей будут поступать не только в молдавские университеты. Многие планируют дальнейшее обучение в вузах других стран (Румынии, России, Украины, Германии, Франции и т. д.). Разные сроки проведения выпускных и вступительных экзаменов в других странах могут поломать много человеческих судеб.

Дети и их выбор дальнейшего жизненного пути не должны пострадать из-за мировой паники по поводу пандемии коронавируса. И естественно, любые решения органов государственной власти Молдовы должны быть направлены на пользу нашим детям.

Это будет правильно, цивилизованно, гуманно и в соответствии с чрезвычайной ситуацией в стране и в мире – отменить в этом году выпускные экзамены.

В крайнем случае они должны быть проведены в установленные учебным планом сроки, но в максимально облегчённом варианте. Естественно, что решение нужно принимать по факту окончания карантина, и оно может быть разным для учащихся 4, 9 и 12 классов.

К университетам и колледжам моё предложение не относится. Там уже взрослые люди, и речь идёт о дипломе, подтверждающем профессиональные знания и навыки. Плюс месяц или три – это не играет особой роли. В университетах срок обучения можно и продлить на период карантина.

Точка зрения группы родителей высказана в обращении к президенту и правительству. Уверен, так же думает большинство родителей и педагогов республики.

Борис Шаповалов, педагог, историк, доктор философии