Почему Нэстасе молчит о контрабанде сигарет из Румынии? (ВИДЕО)

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Кандидат ПСРМ на должность примара столицы Ион Чебан заявил в ходе нескольких телевизионных дебатов, что речь идет об информации, которая появилась в последний месяц, в том числе в последние дни. Во время дебатов Ион Чебан спросил своего контркандидата Андрея Нэстасе, почему эта информация не появилась на сайтах, подведомственных МВД.

Согласно информации, опубликованной на сайте Пограничной полиции Румынии, 27 октября было обнаружено 10 тысяч пачек контрабандных сигарет. Еще 11 990 пачек сигарет были обнаружены и конфискованы пограничниками Ботошан вчера, 31 октября. Товар общей стоимостью 141 100 румынских леев, спрятанный в автомобиле, должен был попасть на черный рынок в Румынии. Еще один случай произошел 3 октября, когда румынская полиция обнаружила 5840 упаковок с сигаретами.

Ион Чебан перечислил также и другие случаи, и спросил своего оппонента, сколько полицейских, причастных к контрабанде сигарет, были уволены в период, когда Андрей Нэстасе был главой МВД.

– Это информация от Ясской пограничной полиции, которая не появилась в Кишиневе на сайтах МВД. Никто не был уволен. Назовите хотя бы одно имя, кого уволили за контрабанду? Если вы назовете хоть одно имя уволенного вами человека из числа тех, кого обвинили в контрабанде, тогда мы можем продолжать разговор, – обратился Чебан к Настасе.

Отстраненный от должности министр внутренних дел отказался отвечать, но Чебан настаивал.

– Имя, пожалуйста, кого вы отправили в отставку? Ответьте на конкретный вопрос. Вы работали четыре месяца, назовите имя. Кого вы уволили из тех, кто занимался контрабандой? – спрашивал Чебан. – Господин, вы смешны, – отреагировал Нэстасе. – Это вы смешны, потому что контрабанда продолжается, уровень преступности растет, по-прежнему происходят аварии, в парках избивают людей, а вы тут читаете с листочка, – заметил Чебан.