Почему не нужно бороться с народной памятью?

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К 75-летию победы в Великой Отечественной войне власти страны планируют отремонтировать Мемориал воинской славы «Вечность», который за последние годы неоднократно подвергался актам вандализма и разрушался после некачественного обновления в 2006 году.

Однако в конце января экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что не считает ремонт этого комплекса приоритетным и призвала своих коллег из парламента потребовать проведения соответствующей экспертизы.

Почему ремонт мемориала воинской славы «Вечность» должен быть среди приоритетных задач правительства и почему сохранение памяти о событиях 1941–1945 гг. является долгом каждой власти?

Мнение Петровича

Когда госпожа Санду сделала заявление относительно главной воинской святыни страны – мемориала «Вечность» и высказала сомнение в необходимости его реконструкции, а также привязала будущий ремонт к электоральной кампании, считаю необходимым сделать несколько пояснений.

Во-первых, госпожа Санду проявила крайнюю некомпетентность в знании вопроса. Вероятно, негативное отношение к памяти борцов-антифашистов – воинов Красной армии настолько сильно, что оказалось сильнее профессиональной памяти экс-министра просвещения и бывшего премьер-министра. Проблемы с мемориальным комплексом «Вечность» начались ещё в 2013 году, когда стали разрушаться отдельные его элементы. И с тех пор ответственное за военно-исторический объект Министерство обороны подняло вопрос о необходимости выделения денежных средств на его содержание. Время шло, мемориал разрушался, офицеры из Минобороны продолжали писать письма с призывом о помощи. Правительство Филата отмолчалось, и все последующие товарищи тоже. И только в кабмине Санду её коллега по блоку ACUM министр внутренних дел Андрей Нэстасе пнул в расшатанные плиты мемориала – ликвидировал пост карабинеров, нёсший службу на территории комплекса. И произошло сразу два чудовищных случая вандализма, не раскрытых до сих пор.

Далее министр обороны Павел Войку в кабинете Санду подготовил и представил ей (в тот период премьер-министру) соответствующий отчёт о необходимости реконструкции мемориала. А потому совсем непрофессионально апеллировать к коллегам и просить о проведении экспертизы – она давно уже существует, госпожа Санду её видела. Только сумма в ней уже не соответствует действительности, потому что с момента её представления мемориал уже лишился нескольких элементов.

Во-вторых, о приоритетах и «умирающих от голода». За время фашистской оккупации в нашей стране было уничтожено более 300 тыс. человек – их расстреливали, вешали, забивали до смерти, морили голодом. И святой долг любого правительства, вне зависимости от его взглядов, сохранить достойную память о тех, кто спас мир от коричневой чумы. Вечный огонь горит в Москве и в Петербурге, в Париже и в Мюнхене, горит и будет гореть в Кишинёве.

А потому это напрасный, неблагодарный и недостойный путь борьбы с памятью. Особенно – с народной.

Алексей Петрович, председатель НКК «Победа»