Почему Минюст нарушает законы?

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Прошло уже несколько лет с тех пор, как журналист Илья Киселёв, опираясь на действующие нормативные акты в Республике Молдова, пытается добиться от Министерства юстиции перевода сайта этого госучреждения на русский язык.

Непродолжительное время госведомство даже начало исполнять решение Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. Как обстоят сегодня дела в этом вопросе? Писаны или нет для Минюста положения молдавского законодательства?

Мнение Киселёва

Почти три года назад в ответ на мою жалобу Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства вынес решение, в котором говорилось, что отсутствие русскоязычной версии сайта Министерства юстиции является фактом дискриминации по отношению к русскоязычному населению Республики Молдова. Прежнее руководство Минюста, назначенное Демократической партией Молдовы, проигнорировало это решение. Как ни странно, проигнорировали это решение и руководители, назначенные в министерство от Партии «Действие и солидарность». Будучи министром юстиции, Олеся Стамате не сделала ничего для того, чтобы это решение было выполнено и на сайте Минюста появилась русская версия.

В то же самое время аналогичное решение Совета по отношению к парламенту и мэрии Кишинёва выполняется – там идёт процесс создания версий сайтов на русском языке. Очень странно, что руководство Министерства юстиции, которое декларировало, что пришло к власти для того, чтобы осуществить реформы в области юстиции, чтобы внедрить европейские стандарты, было занято чем-то другим.

Министерство юстиции провалило конкурс по отбору кандидатов на должность генерального прокурора. Единственное, чем занималась министр Олеся Стамате, – она вела борьбу с русским языком и игнорировала решения Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, которые обязательны к исполнению всеми государственными ведомствами.

Илья Киселёв, журналист