Почему курильщики должны платить налог?

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Мнение Ионицэ

На сегодняшний день поступления в государственный бюджет от акцизов на табачные изделия выросли примерно до 2 млрд леев. Это в пять раз больше, чем от доходов, получаемых в виде налогов за недвижимое имущество всех граждан Молдовы.

Курильщики своим пристрастием к вредной привычке способствуют пополнению госказны. Но способны ли перечисляемые ими денежные средства покрывать все расходы государства, направляемые на их лечение?

– Дело в том, что курящий человек обходится Национальной компании медстрахования дороже, чем некурящий. Государство платит в год по 200–300 млн леев только на лечение заболеваний, приобретённых курильщиками из-за их пристрастия к сигарете. Я считаю несправедливым тот факт, что человек, который курит и сознательно вредит своему здоровью, платит за полис обязательного медицинского страхования те же деньги, что и некурящий.

Считаю, как вариант, что следовало бы в сумму акциза включить ещё и налог на вредные привычки. Его размер может составлять 0,5–1 лей на пачку сигарет, которые следует перечислять в фонд медицинского страхования. Известно, что человек, который курит, чаще болеет и обращается за медпомощью, и соответственно на его лечение тратится больше средств из фонда медицинского страхования. Даже если у курящего нет полиса, он всё равно получает какой-то гарантированный минимум услуг.

Вячеслав Ионицэ, экономический эксперт IDIS «Viitorul»