Почему Кот-д’Ивуар отдыхает?

Какое будущее ожидает телерадиокомпании Молдовы?

Демократическое парламентское большинство одобрило в первом чтении проект нового Кодекса аудиовизуальных услуг, несмотря на отрицательную реакцию на него оппозиции. Если этот документ будет принят, то над рядом телеканалов нависнет угроза закрытия, а остальных ждут огромные расходы на контент и жёсткая цензура.

За что сюрприз за сюрпризом?

Не успели ещё утихнуть споры по поводу запрета на ретрансляцию российских информационно-аналитических программ, как правящая власть решила преподнести ещё один «сюрприз» местным СМИ – новый кодекс аудиовизуальных услуг.

Положения разработанного документа выдвигают непомерные требования местным вещателям, ретрансляторам, кабельным операторам и вводят жёсткую цензуру. Как следует из разъяснений юриста телекомпании Accent TV Дмитрия Безобразова, во-первых, новый кодекс усиливает требования к вещателям, которые уже достаточно нагружены производством собственного продукта. Документ обязывает их закупать 50% европейских передач, а это большие финансовые расходы.

– Если в России и на Украине можно купить контент по приемлемым ценам, то настоящие европейские передачи – очень дорогие, – говорит Д. Безобразов. – Производство восьмичасового местного продукта – тоже дорогое удовольствие. Многие телеканалы не потянут такой финансовой нагрузки, учитывая, что они неприбыльные и существуют за счёт дотаций.

Во-вторых, пересматриваются и требования к вещателям. Сегодня кабельные операторы должны ретранслировать 100% продукта местных вещателей, а по новому кодексу они обязаны будут включать в эфир только 50%. Есть вероятность того, что кабельные операторы под давлением Координационного совета по телерадиовещанию (КСТР) и властей отсортируют каналы, исключат все оппозиционные, пророссийские и неугодные.

Сколько бы ни говорили о расширении демократических свобод в Молдове, но на деле происходит обратное.

В-третьих, новый кодекс несёт ужесточение цензуры. Формулировка гласит, что запрещаются любые аудиовизуальные программы, согласно регламенту, утверждённому КСТР. А вот что может придумать Координационный совет, который и сейчас достаточно субъективный, провластный, репрессивный, даже страшно подумать. Дмитрий Безобразов говорит, что если раньше КСТР вынуждали ссылаться на закон, то сейчас они будут сами себе хозяевами. При этом парламент выводится из-под удара, якобы это всё придумал КСТР, а последний будет отговариваться в своих лучших традициях – мол, это всё делается для защиты прав человека, информационной безопасности и так далее.

Чем оппозиция недовольна?

В минувшую пятницу, 20 апреля, вокруг проекта кодекса аудиовизуальных услуг в молдавском парламенте разгорелись нешуточные споры. Депутаты фракции Партии социалистов настаивали на исключении этого вопроса из повестки дня.

По словам народного избранника от ПСРМ Влада Батрынчи, демократическое парламентское большинство пытается в спешке принять новую версию кодекса аудиовизуальных услуг, а между тем проект при обсуждении на публичных слушаниях раскритиковали как представители телерадиокомпаний, так и члены Координационного совета по телерадиовещению. К тому же документ не получил резолюции управления по вопросам права, а Центру по борьбе с коррупцией потребовалось дополнительное время, чтобы дать оценку проекту кодекса.

– Принятие кодекса приведёт к ограничению деятельности СМИ в Молдове, поскольку большинство телеканалов не готовы к новым требованиям, – предупредил оппонентов депутат-социалист. – Документ ограничивает свободу редакционной политики, поэтому аудиовизуальные операторы просили не спешить с принятием документа.

Раскритиковали проект кодекса и представители других оппозиционных демократам фракций. По словам депутата-коммуниста Инны Шупак, новый кодекс не поможет нам подняться в рейтинге свободы прессы, в котором в 2017 году РМ расположилась на 80-м месте, с обеих сторон окружённая африканскими странами – Гвинеей-Бисау и Кот-д’Ивуаром.

Кто лукавит?

Авторы документа же говорят, что новый кодекс нужен, чтобы гармонизировать национальное законодательство в области аудиовизуальных СМИ с европейским. Депутат от ДПМ Корнелиу Михалаке признал, что положения документа суровы к вещателям, однако необходимы якобы для развития местного медиапространства. А может, они нужны для того, чтобы лишать лицензии все неугодные СМИ?

Анастасия Погодина