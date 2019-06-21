Почему Конституционный суд не прав?

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Ранее Конституционный суд объявил неконституционными решение об избрании Зинаиды Гречаный на пост спикера парламента, принятое депутатами парламента РМ Х созыва 8 июня 2019 года, а также все законодательные акты, законы и постановления, одобренные 8 июня и позже.

В ст. 85 Конституции РМ говорится, что если правительство не будет сформировано в течение трёх месяцев после выборов, то президент «после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент». Партия социалистов и блок ACUM посчитали тогда, что этот срок истекает 9 июня, а КС настаивал, что 7 июня. Поэтому назначенный КС врио президента Павел Филип подписал указ, по которому парламент должен быть распущен и 6 сентября проведены досрочные парламентские выборы. Как уточнили тогда в КС, решение это окончательное, обжалованию не подлежит и вступает в силу со дня принятия.

Мнение Нагачевски

– Представители ДПМ заявляли, что решения Конституционного суда не аннулируются/не пересматриваются. Но обратимся к законодательству РМ.

Хочу отметить, что срок в 90 дней был установлен КС решением об отклонении обращения президента, а не постановлением. А в Конституции и в постановлениях КС от 2013 и 2015 годов говорится чётко о трёх месяцах, а не 90 днях. У нас нет разъясняющего постановления КС, которое бы устанавливало, что три месяца соответствуют 90 дням. Согласно п. 30 Постановления КС № 7 от 04.03.2016 г. «О процедуре избрания президента», «Постановления Конституционного суда, рассматривающие обращения по существу, имеют обязательный характер (erga omnes) и производят эффекты только на будущее, не затрагивая правовую определённость, на которую граждане имеют право рассчитывать при применении закона». А в п. 31 говорится: «И наоборот, определения об отклонении обращений, включая случаи, когда процесс прекращается, производят эффекты только по отношению к спорящим сторонам (inter partes litigantes), а это значит, что путь для обращения в Конституционный суд открыт ввиду возможного развития состояния конституционности, которое позволит впоследствии признать обоснованным обращение, ранее отклонённое». Решение от 07.06.2019 года, вынесенное КС, отклонившее обращение президента РМ (в котором говорится про 90 дней), не обязательно для исполнения парламентом РМ.

Вместе с тем пп. 32 и 33 Постановления КС № 7 от 04.03.2016 г. гласят: «Поэтому, учитывая, что состояние конституционности меняется в зависимости от социально-экономических, политических и духовных требований общества, основания, оправдывающие первоначальное отклонение обращения, могут более не существовать и новые причины могут определить его последующую обоснованность». «Пересмотр судебной конституционной практики, таким образом, является естественным следствием эволюции общества и, соответственно, порядка, в котором это общество усваивает ценности, закреплённые Основным законом. В связи с этим, прежде чем приступить к осуществлению конституционного контроля, КС также анализирует воздействие определённых юридических норм на социальную среду».

Учитывая, что:

– новое парламентское большинство было признано всеми внешними партнёрами;

– было признано новое правительство;

– были признаны все документы и действия парламента от 08.06.2019 г. и 09.06.2019 г.;

– есть признаки нарушения права выбирать и быть избранным. Очевиден факт, что в этом случае КС должен в срочном порядке вмешаться, чтобы проверить свою собственную практику, если она не противоречит праву избирать и быть избранным.

Между прочим, Кодекс конституционной юрисдикции предусматривает и процедуру пересмотра постановлений КС. Если ст. 71 устанавливает, что «постановление и заключение КС являются окончательными и обжалованию не подлежат», то ст. 72 предусматривает такие случаи:

«(1) Пересмотр постановления и заключения осуществляется только по инициативе Конституционного суда путём принятия решения большинством голосов судей Конституционного суда в случаях:

а) вновь открывшихся обстоятельств, которые не были известны на момент принятия постановления и дачи заключения, если эти обстоятельства существенно влияют на постановление и заключение;

b) внесения изменений в положения Конституции, законов и других нормативных актов, послужившие основанием к принятию постановления и даче заключения».

Фадей Нагачевски, адвокат