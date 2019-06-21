Почему Конституционный суд не прав?

Ранее Конституционный суд объявил неконституционными решение об избрании Зинаиды Гречаный на пост спикера парламента, принятое депутатами парламента РМ Х созыва 8 июня 2019 года, а также все законодательные акты, законы и постановления, одобренные 8 июня и позже.
В ст. 85 Конституции РМ говорится, что если правительство не будет сформировано в течение трёх месяцев после выборов, то президент «после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент». Партия социалистов и блок ACUM посчитали тогда, что этот срок истекает 9 июня, а КС настаивал, что 7 июня. Поэтому назначенный КС врио президента Павел Филип подписал указ, по которому парламент должен быть распущен и 6 сентября проведены досрочные парламентские выборы. Как уточнили тогда в КС, решение это окончательное, обжалованию не подлежит и вступает в силу со дня принятия.
Мнение Нагачевски
– Представители ДПМ заявляли, что решения Конституционного суда не аннулируются/не пересматриваются. Но обратимся к законодательству РМ.
- Хочу отметить, что срок в 90 дней был установлен КС решением об отклонении обращения президента, а не постановлением. А в Конституции и в постановлениях КС от 2013 и 2015 годов говорится чётко о трёх месяцах, а не 90 днях.
- У нас нет разъясняющего постановления КС, которое бы устанавливало, что три месяца соответствуют 90 дням.
- Согласно п. 30 Постановления КС № 7 от 04.03.2016 г. «О процедуре избрания президента», «Постановления Конституционного суда, рассматривающие обращения по существу, имеют обязательный характер (erga omnes) и производят эффекты только на будущее, не затрагивая правовую определённость, на которую граждане имеют право рассчитывать при применении закона». А в п. 31 говорится: «И наоборот, определения об отклонении обращений, включая случаи, когда процесс прекращается, производят эффекты только по отношению к спорящим сторонам (inter partes litigantes), а это значит, что путь для обращения в Конституционный суд открыт ввиду возможного развития состояния конституционности, которое позволит впоследствии признать обоснованным обращение, ранее отклонённое».
- Решение от 07.06.2019 года, вынесенное КС, отклонившее обращение президента РМ (в котором говорится про 90 дней), не обязательно для исполнения парламентом РМ.
Вместе с тем пп. 32 и 33 Постановления КС № 7 от 04.03.2016 г. гласят: «Поэтому, учитывая, что состояние конституционности меняется в зависимости от социально-экономических, политических и духовных требований общества, основания, оправдывающие первоначальное отклонение обращения, могут более не существовать и новые причины могут определить его последующую обоснованность». «Пересмотр судебной конституционной практики, таким образом, является естественным следствием эволюции общества и, соответственно, порядка, в котором это общество усваивает ценности, закреплённые Основным законом. В связи с этим, прежде чем приступить к осуществлению конституционного контроля, КС также анализирует воздействие определённых юридических норм на социальную среду».
Учитывая, что:
– новое парламентское большинство было признано всеми внешними партнёрами;
– было признано новое правительство;
– были признаны все документы и действия парламента от 08.06.2019 г. и 09.06.2019 г.;
– есть признаки нарушения права выбирать и быть избранным. Очевиден факт, что в этом случае КС должен в срочном порядке вмешаться, чтобы проверить свою собственную практику, если она не противоречит праву избирать и быть избранным.
Между прочим, Кодекс конституционной юрисдикции предусматривает и процедуру пересмотра постановлений КС. Если ст. 71 устанавливает, что «постановление и заключение КС являются окончательными и обжалованию не подлежат», то ст. 72 предусматривает такие случаи:
«(1) Пересмотр постановления и заключения осуществляется только по инициативе Конституционного суда путём принятия решения большинством голосов судей Конституционного суда в случаях:
а) вновь открывшихся обстоятельств, которые не были известны на момент принятия постановления и дачи заключения, если эти обстоятельства существенно влияют на постановление и заключение;
b) внесения изменений в положения Конституции, законов и других нормативных актов, послужившие основанием к принятию постановления и даче заключения».
Фадей Нагачевски, адвокат