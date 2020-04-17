Почему комиссия без врачей?

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В период действия чрезвычайного положения в стране все решения по предотвращению распространения коронавируса принимаются Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Многие сейчас недоумевают, почему в ней нет ни одного врача? Как объясняют это власти? Н. Лозован, Флорештский район

– У нас есть Комиссия по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, там есть врачи, они принимают решения, касающиеся медицинской сферы, – разъяснил премьер-министр Ион Кику. – А Комиссия по чрезвычайным ситуациям не управляет медицинской системой – она принимает решения относительно управления ситуацией в стране в целом. Если посмотреть на распоряжения, изданные данной комиссией, то можно убедиться, что менее 3% решений имеют отношение к медицине. В основном они связаны с управлением страной, экономикой, заработной платой, организацией ситуации в РМ и так далее.