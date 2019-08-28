Почему израильская медицина считается одной из лучших в мире

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Израиль — небольшое государство, в нем проживает около 9 млн человек. Но уже много лет оно занимает одно из первых мест в сфере медицинского туризма. Клиники Израиля ежегодно принимают более 30 тысяч пациентов из-за рубежа. Около половины из них – россияне и украинцы.

Каждый год правительство Израиля выделяет на приобретение нового оборудования и повышение квалификации врачей около 30 миллиардов долларов. Развитие медицины является приоритетом на уровне государства. К тому же, Минздрав контролирует ценообразование процедур в израильских клиниках. Рассчитывая цены по системе DRG, ведомство устанавливает ценовой диапазон для разных категорий медучреждений. Поэтому, к примеру, стоимость диагностики от 400$ будет одинакова как для граждан страны, так и для иностранцев.

7 причин выбрать лечение в израильской клинике

Согласно индексу медицинского туризма MTI, Израиль занимает первое место по качеству обслуживания пациентов. Журнал Forbes внес многих израильских докторов в список лучших. Высокая точность диагностики. Для выявления причины заболевания в израильских клиниках применяются малотравматичные и точные методы. К примеру, комплекс FibroTest посредством анализа крови позволяет обнаружить фиброз печени на начальных стадиях. Раньше это можно было сделать только при помощи биопсии. Наличие современного оборудования (PET-CT, IMRT, TrueBeam и др.). Израиль лидирует в мире по количеству патентов, выданных на медицинское оборудование. Всё оборудование находится на территории клиники, поэтому пациент может полностью обследоваться за 2-3 дня. Мультидисциплинарный подход в лечении. С пациентом работает команда докторов разных профилей. Это позволяет выбрать наиболее эффективный способ борьбы с недугом и сводит к минимуму врачебные ошибки. Врачи стараются применять малотравматичные и органосохраняющие операции. Они составляют до 60% от всех вмешательств. Например, при помощи роботизированной системы «Да Винчи» операции проводятся путем небольших проколов. А если пациентке удаляют грудь, врачи проводят реконструктивную маммопластику. Активная научно-исследовательская деятельность в области онкологии, гематологии, нейрохирургии, гинекологии, кардиологии, неврологии и т.д. Сейчас здесь проводится более 7,2 тыс. клинических испытаний. Новые методы и лекарства, эффективность которых подтвердилась, сразу внедряются в лечение. Высокие шансы на выздоровление. Успешность лечения рака здесь составляет 80%, что на 35% больше, чем в странах СНГ.

Организация лечения в Израиле

Крупнейшими центрами медицинского туризма в Израиле являются:

медицинский центр им. Сураски (Ихилов);

клиника Хадасса;

медцентр Рамбам;

клиника Ассута;

медицинский центр им. Хаима Шиба;

медицинский центр Герцлия.

Чтобы узнать, как пройти лечение в Израиле, достаточно воспользоваться сервисом по подбору клиник Bookimed и получить детальную консультацию. Исходя из потребностей пациента, врачи-координаторы предлагают оптимальные решения и занимаются организацией поездки.