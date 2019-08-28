Почему израильская медицина считается одной из лучших в мире

Израиль — небольшое государство, в нем проживает около 9 млн человек. Но уже много лет оно занимает одно из первых мест в сфере медицинского туризма. Клиники Израиля ежегодно принимают более 30 тысяч пациентов из-за рубежа. Около половины из них – россияне и украинцы.
Каждый год правительство Израиля выделяет на приобретение нового оборудования и повышение квалификации врачей около 30 миллиардов долларов. Развитие медицины является приоритетом на уровне государства. К тому же, Минздрав контролирует ценообразование процедур в израильских клиниках. Рассчитывая цены по системе DRG, ведомство устанавливает ценовой диапазон для разных категорий медучреждений. Поэтому, к примеру, стоимость диагностики от 400$ будет одинакова как для граждан страны, так и для иностранцев.
7 причин выбрать лечение в израильской клинике
- Согласно индексу медицинского туризма MTI, Израиль занимает первое место по качеству обслуживания пациентов. Журнал Forbes внес многих израильских докторов в список лучших.
- Высокая точность диагностики. Для выявления причины заболевания в израильских клиниках применяются малотравматичные и точные методы. К примеру, комплекс FibroTest посредством анализа крови позволяет обнаружить фиброз печени на начальных стадиях. Раньше это можно было сделать только при помощи биопсии.
- Наличие современного оборудования (PET-CT, IMRT, TrueBeam и др.). Израиль лидирует в мире по количеству патентов, выданных на медицинское оборудование. Всё оборудование находится на территории клиники, поэтому пациент может полностью обследоваться за 2-3 дня.
- Мультидисциплинарный подход в лечении. С пациентом работает команда докторов разных профилей. Это позволяет выбрать наиболее эффективный способ борьбы с недугом и сводит к минимуму врачебные ошибки.
- Врачи стараются применять малотравматичные и органосохраняющие операции. Они составляют до 60% от всех вмешательств. Например, при помощи роботизированной системы «Да Винчи» операции проводятся путем небольших проколов. А если пациентке удаляют грудь, врачи проводят реконструктивную маммопластику.
- Активная научно-исследовательская деятельность в области онкологии, гематологии, нейрохирургии, гинекологии, кардиологии, неврологии и т.д. Сейчас здесь проводится более 7,2 тыс. клинических испытаний. Новые методы и лекарства, эффективность которых подтвердилась, сразу внедряются в лечение.
- Высокие шансы на выздоровление. Успешность лечения рака здесь составляет 80%, что на 35% больше, чем в странах СНГ.
Организация лечения в Израиле
Крупнейшими центрами медицинского туризма в Израиле являются:
- медицинский центр им. Сураски (Ихилов);
- клиника Хадасса;
- медцентр Рамбам;
- клиника Ассута;
- медицинский центр им. Хаима Шиба;
- медицинский центр Герцлия.
Чтобы узнать, как пройти лечение в Израиле, достаточно воспользоваться сервисом по подбору клиник Bookimed и получить детальную консультацию. Исходя из потребностей пациента, врачи-координаторы предлагают оптимальные решения и занимаются организацией поездки.