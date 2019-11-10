“Почему бы не обратиться в Конституционный суд?”. Ответ Игоря Додона (ВИДЕО)

Обращение в Конституционный суд по поводу принятия Майей Санду решения о внесении изменений в Закон о прокуратуре на данном этапе не сработает. В рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова Игорь Додон объяснил, почему.

– Некоторые партнеры предлагали: пусть он (закон – прим.ред.) вступит в силу, а вы обращайтесь в Конституционный суд. Это неправильный подход, потому что он вступает в силу через 24 часа, а КС может рассматривать до 6 месяцев. И пока КС будет рассматривать, премьер-министр просто возьмет и назначит то, что ей нужно. Поэтому этот вариант на данном этапе не сработает. На будущее мне интереса позиция Венецианской комиссии для того, чтобы доказать, что это была попытка антиконституционного шага, – сказал он.