Почему атакуют Игоря Додона? Ответ Богдана Цырди

Да, он рисковал должностью, свободой и безопасностью своей семьи. Но в этом и вся соль: политики думают о выборах, а лидеры – о стране. Поэтому лакеи Плахотнюка никогда не простят ему этого!

3. Игорю Додону бьют в спину те, кто недоволен его теплыми отношениями с Россией и лично с Владимиром Владимировичем Путиным, благодаря которым Додон решил проблемы, которые они создали.

В том числе по скидке на газ, амнистии около 100.000 молдавских гастарбайтеров, открытии рынков для 400 молдавских предприятий, экспорта нашей сельхозпродукции в Россию без таможенных выплат в течение 1 года и тд.

Я знаю, что многим это не нравится. Особенно Плахотнюку, Реницэ и их собутыльникам. Но народ это оценил. А воля народа – воля Бога.