Почему атакуют Игоря Додона? Ответ Богдана Цырди

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
В контексте очередных неадекватных обвинений со стороны некоторых политических конкурентов в адрес президента Игоря Додона считаю необходимым заявить следующее:
1. Игоря Додона мочат за то, что у него самый высокий рейтинг в стране. Логика проста: очерняешь сильного – есть шанс поднять свой рейтинг!
2. Игорю Додону мстят за то, что он отстранил от власти криминальный режим Плахотнюка, назначив правительство Санду/Нэстасе ценой больших уступок со стороны ПСРМ.
Да, он рисковал должностью, свободой и безопасностью своей семьи. Но в этом и вся соль: политики думают о выборах, а лидеры – о стране. Поэтому лакеи Плахотнюка никогда не простят ему этого!
3. Игорю Додону бьют в спину те, кто недоволен его теплыми отношениями с Россией и лично с Владимиром Владимировичем Путиным, благодаря которым Додон решил проблемы, которые они создали.
В том числе по скидке на газ, амнистии около 100.000 молдавских гастарбайтеров, открытии рынков для 400 молдавских предприятий, экспорта нашей сельхозпродукции в Россию без таможенных выплат в течение 1 года и тд.
Я знаю, что многим это не нравится. Особенно Плахотнюку, Реницэ и их собутыльникам. Но народ это оценил. А воля народа – воля Бога.