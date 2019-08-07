Почему аэропорт Кишинёва ещё не стал евразийским хабом?

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Ни для кого не секрет, что авиабилеты из Международного аэропорта Кишинёва стоят в несколько раз дороже, чем вылеты из Ясс, Бухареста и Одессы. Почему в Молдове нет lowcost и когда мы будем летать в Европу за 5 евро?

Мнение Цуркана

Попробуем разобраться, почему так происходит и когда нам ждать дешёвых перелётов.

Понятное дело, что основной принцип покупки дешёвых авиабилетов – это их бронирование за 4–5 месяцев до момента полёта, но это никак не оправдывает полёты по направлению Кишинёв – Рим – Кишинёв за €280 (а это, между прочим, цена lowcost).

Итак, из всех больших lowcost из Кишинёва летает только Wizz Аir. Ryan Air на рынок не пускают, причём Wizz Air предлагает на 40 – 75% выше цены, чем в соседних аэропортах. В чём причина?

В Молдове только один международный аэропорт, поэтому отсутствует конкуренция. Хотя никто не препятствовал правительству запустить гражданские рейсы с аэропорта в Маркулештах – это в 15 км от Бельц. Аэропорт функционален, но надо вкладывать в развитие его инфраструктуры. Рынок монополизирован двумя, уже частными, авиакомпаниями – Air Moldova и FlyOne. И зачем им пускать кого-то на рынок, если можно сдирать по €160 в одну сторону до Мадрида? Неоправданно высокие аэропортовые сборы. К примеру, цена за посадку авиасудна в Яссах составляет €3 за тонну, в то время как в Кишинёве компании должны платить по €7 за тонну. Тарифы на обслуживание пассажиров примерно равны €6,2 или €6,9 на каждого человека. Но самое интересное – это сбор по €9 с пассажира на «модернизацию аэропорта». Стоит отметить, что такого налога в подавляющем большинстве аэропортов просто не существует.

Опыт Одесского международного аэропорта показывает, что после того как руководство снизило тарифы на посадку и обслуживание самолетов, там есть и Wizz Air, и Ryan Air, и Air Baltic, и Pegasus. В общем, список можно продолжать.

Будем надеяться, что вопрос с авиасообщением начнёт решаться, ибо у Кишинёва есть все шансы стать евразийским хабом.

Никита Цуркан,

советник муниципального

совета Кишинёва