Побег из тюрьмы по сценарию фильма готовили заключённые в Липканах

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Двое заключённых пенитенциара №2 в Липканах пытались сбежать. Они начали копать тоннель по сценарию американских фильмов, надеясь когда-нибудь им воспользоваться и вырваться на свободу.

Речь идёт о двух 22-летних молодых людях, которые были приговорены к лишению свободы за преступления против собственности и участие в преступной группировке. Как сообщает пресс-служба Национальной пенитенциарной администрации, заключённым удалось выкопать яму глубиной в несколько метров под защитным ограждением задней части тюрьмы.

Однако их планы нарушили сотрудники пенитенциара, которые поймали «беглецов» с поличным. У них нашли самодельное орудие, которым они копали тоннель. Администрация тюрьмы в Липканах сообщила об инциденте в полицию и прокуратуру.

По данному факту было начато внутреннее расследование. За попытку совершить побег заключённым грозит ещё 3 года лишения свободы.