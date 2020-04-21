(ОБНОВЛЕНО) Побег из “Игнатенко”: подросток с подозрением на коронавирус самовольно покинул больницу

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(ОБНОВЛЕНО 15.03) Полицейские нашли подростка в центре Кишинёва. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. По словам врачей, мальчик сбежал примерно в 13.00. Юного пациента отвезут обратно в больницу на лечение.

Изначальная новость:

Несовершеннолетний с подозрением на коронавирус сбежал из Муниципальной детской клинической больницы имени Валентина Игнатенко. Согласно полученным данным, беглецу 17 лет. Он лежал в педиатрическом отделении медучреждения, передаёт deschide.md.

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