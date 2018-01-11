Побег Габурича от журналистов на заседании правительства попал на видео

Бывший премьер-министр страны, причастный к краже миллиарда, а ныне министр экономики Молдовы Кирилл Габурич отказался общаться с представителями СМИ.

Он не стал отвечать на вопросы журналистов о том, что он думает по поводу своего возвращения в правительство, а также о том, как обстоят дела с его дипломом об окончании ВУЗа.

Напомним, Кирилл Габурич был выдвинут на пост министра экономики демократами. Сегодня правительство провело свое первое заседание в новом составе.