Победу дедов у нас не отнять!

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О том, как граждане Молдовы хранят память о войне

9 Мая Республика Молдова, как многие страны СНГ и Европы, планировала отпраздновать 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовка к этой дате началась ещё пару лет назад, и план мероприятий обсуждался на уровне президента страны. По его поручению была создана специальная комиссия, курировавшая весь организационный процесс. При содействии и поддержке главы государства началась реконструкция столичного мемориала воинской славы «Вечность», куда в День Победы должны были прийти на возложение венков и цветов кишинёвцы и гости столицы.

В виртуальном строю

Однако пандемия коронавируса спутала нам все планы, но не заставила отказаться от мысли почтить память наших дедов и прадедов, отдавших жизни во имя спасения своего отечества и избавления его от фашистской чумы. Некоторое время назад президентом страны было принято решение перенести праздничные мероприятия по случаю Дня Победы на 24 августа, когда в РМ отмечается окончание Ясско-Кишинёвской операции, День освобождения от фашистской оккупации.

По словам председателя Координационного совета российских соотечественников (КСРС), проживающих в РМ, Алексея Петровича, они вместе с коллегами по всему миру готовили тысячи массовых мероприятий, планировали и посвящали их 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Они были инициаторами, организаторами и участниками шествий «Бессмертного полка» на протяжении многих лет.

Но широко отметить праздник в мае не получится. В Год памяти и славы из-за чрезвычайного положения и карантина люди не смогут с портретами воевавших предков пройти по улицам города. В этой связи было решено совместно с Всемирным координационным советом российских соотечественников провести онлайн-акцию «Бессмертный полк» – без границ!».

«В ходе акции, пользуясь всеми социальными сетями и сайтами, доступными каждому, мы будем размещать посты с фотографиями наших родственников и рассказами об их участии в боях ВОВ, в партизанских отрядах и подпольных группах, о трудовых подвигах в тылу», – говорится в обращении КСРС.

Не пандемия коронавируса, а День Победы должен стать в текущем году ключевым событием нашей современной общей истории. И тогда каждый из нас с чистой совестью скажет 9 Мая 2020 года: «Это – моя история, это – моя Великая Победа!»

«Бессмертный полк» – без границ!»

Желающих присоединиться к акции 9 мая приглашают разместить на своей странице в Фейсбуке фотографии родственников, принимавших участие в ВОВ, указать их имена, фамилии, воинские звания, годы жизни. В посте просят отметить посольство Российской Федерации в Молдове и Координационный совет российских соотечественников. Указанную информацию также можно заранее направить на адрес электронной почты КСРС: info@ksrs.md.

– В День Победы присланные вами фотографии будут опубликованы на нашей странице. Вы также можете отправить ссылку на свою публикацию для размещения на сайте Всемирного координационного совета российских соотечественников по адресу moypolk@vkrs.com. Не пандемия коронавируса, а День Победы должен стать в текущем году ключевым событием нашей современной общей истории. И тогда каждый из нас с чистой совестью скажет 9 мая 2020 года: «Это – моя история, это – моя Великая Победа!» И будет повторять эти слова в последующие годы, передавая свою гордость детям, внукам и правнукам, – говорит председатель КСРС Алексей Петрович.

Выход чувствам

От вставших в «Бессмертный полк» воинов у многих из их наследников – детей, внуков и правнуков – остались пожелтевшие от времени письма в виде треугольников. Сколько раз они были ими читаны и перечитаны. А сколько слёз над ними было пролито, горьких моментов пережито, воспоминаний перебрано… Если эти весточки с фронта, написанные солдатами, которые знали, что идут на верную смерть, рвут сердце чужим людям, то страшно представить, как невыносимо больно было родным, получавшим прощальные письма от своих мужей, отцов, дедов.

Озвучить собранные в цифровых архивах многих стран фронтовые письма, которые были единственной ниточкой, связующей фронтовиков и родных, ожидавших их с войны, решила молодая теле- и радиоведущая Таис Разумовская. В последних числах апреля она запустила в Фейсбуке проект «Жив ли?.. Письма с фронта», где публикуются весточки из бумажных треугольников, даже в военное время доходивших до адресатов.

По словам Таис Разумовской, в этом году в связи с пандемией перспектива посетить мемориал в День Победы очень туманна, поэтому она решила отдать дань уважения памяти павшим воинам хотя бы виртуально.

– Всегда в канун 9 Мая хочется почтить память всех воевавших, – говорит Т. Разумовская. – В душе пробуждается чувство печали и всеобъемлющей благодарности. Как это выразить? Эти чувства ищут выход, и очень хорошо, когда можно принять участие в акциях памяти, в помощи ветеранам, в тематических спектаклях, концертах военных песен, чтениях, возложить цветы и помолчать у Вечного огня. В силу сложившейся ситуации мне пришла в голову идея озвучить фронтовые письма.

Проект «Жив ли?..» – это письма из уже выпущенных сборников. Моей задачей было наделить эти старые, опалённые войной треугольные весточки человеческим голосом. Хочу, чтобы письма эти не только читали, но и слушали, и слышали. А слышат тогда, когда очень близко, когда откликается, когда ты мог бы быть на этом месте. Именно поэтому к чтению вслух фронтовых писем я привлекла абсолютно разных людей всех возрастов – школьников, актёров, продавцов, программистов, телеведущих, операторов, дикторов радио, пенсионеров, журналистов, ремесленников.

Победу наших дедов не отнять у нас ни с помощью вируса, ни под страхом финансово-экономического кризиса, ни какими бы то ни было ограничительными мерами. Она – в сердце каждого соотечественника. И нас не запутать, не запугать, героическую историю нашего Отечества никаким вирусом не изменить.

Заговорившие письма

Собеседница «АиФ в Молдове» говорит, что все люди с готовностью откликаются на предложение озвучивать письма, большинство из них в условиях самоизоляции записывают на диктофоны своих телефонов. Монтаж она доверила своему юному другу Александру Ершову, который уловил её видение проекта и блестяще справляется с работой, монтируя аудиозаписи писем с видеорядом.

Сама Таис, помимо организации всех участников, занималась и сбором материала. К счастью, сегодня есть доступ в документальные архивы, оцифрованные и размещённые в интернет-хранилищах, где можно найти много фронтовых писем. Название проекту «Жив ли?..» пришло на ум автору сразу же, с первых прочтённых в процессе подготовки материала писем. В них солдаты писали своим родным первой строкой: «Я жив, жив», – а дальше каждый о своём рассказывал.

– Во время отбора писем для озвучивания наревелась, конечно, так как невозможно оставаться равнодушной, когда прослеживаешь от письма к письму жизнелюбие бойца, его стойкость, юмор и ласку, с которой он подбадривает домашних и обещает вот-вот вернуться, а в информационной сводке видишь, что через неделю его не стало, – рассказывает на эмоциях Т. Разумовская. – Я прочитала книги «Сохрани мои письма…» И. Альтмана, «Письма с фронта» П. А. Колесниковой и В. М. Малкова. Пришлось изучать государственные архивы некоторых стран, когда, например, хотелось сверить информацию о бойце или отыскать его фотографии. Была бы рада опубликовать письма наших соотечественников, так что призываю всех, у кого есть семейные архивы, связаться со мной в группе на Фейсбуке «Жив ли?.. Фронтовые письма».

Радует, что молодое поколение в лице Таис Разумовской, Александра Ершова хранит память о той страшной войне 1941 – 1945 годов, о солдатах Победы, о ветеранах и прилагает усилия, чтобы и более юные представители нашего общества узнали, какой ценой был завоёван мир на Земле, и ценили то, чем сейчас обладают.

– Искренне надеюсь, что не всё потеряно, и спустя десятилетия не только старшее поколение будет возлагать цветы у Вечного огня. Покуда есть такие люди, как участники проекта «Жив ли?..», никто не забыт и ничто не забыто, – убеждена Таис Разумовская.

Вырванные из забвения

Никого и ничто забыть не позволяют и наши соотечественники, истинные патриоты своей страны, участники поисковых отрядов, выявляющие всё новые и новые имена солдат, без вести пропавших или безымянно захороненных в братских могилах на территории Молдавии во время ВОВ. Ведь многие солдаты и офицеры, отдавшие свои жизни в годы войны, до сих пор не увековечены на местах своего последнего упокоения, их память ждёт своего часа в архивах.

Один из таких хранителей военной памяти – руководитель поискового отряда «Август» Василий Сеньковский. Он и участники отряда на протяжении последнего десятилетия работают над составлением Книг памяти воинов, нашедших последний приют в землях сёл и городов Республики Молдова. 14 апреля было завершено составление Книги памяти воинов, погибших у села Голерканы Дубоссарского района. Благодаря усилиям ребят ещё 59 имён были вырваны из забвения. 28 апреля они завершили работу над списком и Книгой памяти воинов, павших на плацдарме у с. Жеврены Криулянского района. Из небытия вернули ещё 277 имён героев.

По словам Василия Сеньковского, ими уже составлено 15 Книг памяти воинов. Они издают такие сборники по всем братским захоронениям, мемориалам постепенно, по мере проведения ремонтных работ, позволяющих менять гранитные плиты, дополнив их забытыми именами солдат.

– Если власти планируют ремонт памятника, мы начинаем архивную работу, восстанавливаем полный список воинов, погибших в этом населённом пункте, – рассказывает В. Сеньковский. – Те мемориалы, которые не реставрировались ещё с советских времён, не содержат полной информации о погибших в этих местах. В среднем на мемориальных плитах отсутствует около 50% имён, в 20% записей содержатся ошибки – в фамилиях, инициалах, годах рождения, а 5 – 10% вписанных имён вообще не должны там быть. Чаще всего это происходит из-за того, что в Молдове в разных районах есть сёла с одинаковыми названиями.

Работа над ошибками

Прежде чем вырванные из небытия имена солдат будут высечены на мемориальных плитах, поисковикам приходится провести колоссальную работу. Они изучают сведения в архивах объединённой базы данных «Мемориал» Министерства обороны РФ, которое уже на протяжении 10 лет оцифровывает и выкладывает в свободный доступ эту информацию.

– Мы, имея список воинов с плит мемориала или из сохранившихся Книг памяти, проверяем их по базе данных, – описывает детали поисковой работы руководитель «Августа». – В процессе проверки выявляются и имена других солдат, погибших в местах, о которых мы собираем сведения. Если есть информация о каких-то боях, в которых погибло, скажем, 50 человек и в их числе есть один, чьё имя значится у нас на плитах проверяемого мемориала, то остальные

49 погибших автоматически вносятся в обновлённый список. Мы делаем выборку всех имён, у которых местом захоронения обозначено нужное нам село, составляем список, а затем каждую фамилию проверяем по всем остальным имеющимся базам данных – госпитальным (поступившие, выписанные и умершие), потерь, награждений, переводов в другие части и по книгам памяти регионов.

На протяжении девяти лет поисковики «Августа» ездят по стране, инспектируют военные мемориалы, фотографируют их, изучают состояние и вписывают всю информацию в каталоги. Это делается с целью обратить внимание местных и республиканских властей на монументы, находящиеся в крайне плачевном состоянии.

– Мы заметили, что постепенно мемориалы ремонтировали, но зачастую на новые плиты вносили прежнюю информацию – неполную и с ошибками, – говорит глава ПО «Август». – Мы решили изменить положение вещей и призвали людей, занимающихся реконструкцией, до начала работ обращаться к нам с соответствующей заявкой. На её основании мы готовим им полную архивную справку со всеми документами – печатаем Книгу памяти и прилагаем к ней диск, на котором есть вся найденная архивная информация с описаниями, именами, документами, картами боёв. А на основании обновлённого списка гравируются имена погибших на новых плитах мемориала.

И каждый день приносит нам новое имя воина, до сих пор по объективным причинам забытое. Но, к сожалению, в нашей стране есть политики, которые хотели бы, чтобы все забыли об этой войне, чтобы не велись поиски без вести пропавших, не чтили память погибших, не учили правдивую историю последующие поколения. Но, как говорится в обращении Координационного совета российских соотечественников, победу наших дедов не отнять у нас ни с помощью вируса, ни под страхом финансово-экономического кризиса, ни какими бы то ни было ограничительными мерами. Она – в сердце каждого соотечественника. И нас не запутать, не запугать, героическую историю нашего Отечества никаким вирусом не изменить.

Реликвии

Треугольная б(ы)оль

«Дорогое семейство, пишу письмо на ходу, спешу сообщить, что я жив был до этого часа и мог писать письмо… Ну что я тебе смогу написать? Только одно прошу: вдруг несчастный случай со мной, то напиши письмо на командира части. Мои награды вышлют тебе, и ты имеешь право их носить, и может моя мамаша их носить. Это есть заслуга Отечественной войны».

(Апрель 1945 г. Через восемь дней после отправки этого письма гвардии лейтенант Павел Кузема был убит.)

«Прошу передать, кто поднимет, чтоб знала семья, куда я делся. Лиза и детки – Петя, Нина, Лида и сынок Ваня, братья и сёстры и вся моя родня, соседи и знакомые. До свидания… Лиза, живи сама с детками, как Бог даст. Погиб я напрасно 4 января. Разлучила нас с тобой, Лиза, сырая земля. Не хотелось напрасно погибать, но ничего не поделаешь, судьба наша такова, о чём я плакал за вами день и ночь. Ой, жаль, Лиза, расставаться с вами…»

(Василий Шевченко был расстрелян немцами 4 января 1943 г. Перед казнью успел написать прощальное письмо на страницах паспорта.)

Любовь Чегаровская