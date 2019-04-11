Победители. Концлагерь Бухенвальд освободили его узники

11 апреля 1945 года узники концлагеря Бухенвальд вернули себе свободу, поднявшись на восстание.

Концлагерь на родине Гёте

Немецкий город Веймар известен не только как родина Баха и Гёте, не только как место образования так называемой Веймарской республики, но и как место создания одного из крупнейших нацистских концлагерей.

В переводе с немецкого «Бухенвальд» означает «буковый лес». Но с лета 1937 года слово Бухенвальд связывают не с красотами немецкой природы, а с мучениями и гибелью десятков тысяч людей.

Концлагерь Бухенвальд был создан в июле 1937 года. Первыми его узниками стали немецкие политзаключенные, а также уголовники. Хотя официально Бухенвальд не имел статус «лагеря смерти», первые казни заключённых в нем начались уже летом 1937 года. Впоследствии в Бухенвальде появилось своё помещение для пыток и комната для расстрелов.

За время существования концлагеря через него прошли около 250000 человек, около 56000 из которых были уничтожены.

Бухенвальд имел также целую сеть расположенных неподалеку филиалов. Узники всей системы Бухенвальда использовались на тяжёлых работах, в том числе на подземных заводах, где строились немецкие ракеты «Фау-2». Тех, кто был занят на секретных объектах, затем уничтожали. Многие, впрочем, умирали сами от непосильного труда.

На узниках Бухенвальда проводились и медицинские эксперименты, в частности, заключённых специально инфицировали сыпным тифом и туберкулёзом, испытывая новые вакцины.

Уничтожение врагов нацистского режима не прекращалось на протяжении всего существования лагеря. Так, 18 августа 1944 года по прямому указанию Гитлерав Бухенвальде был казнён лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман.

Подполье за колючей проволокой

Весной 1945 года, когда исход войны был уже ясен, нацистские руководители приступили к реализации плана полного уничтожения концлагерей вместе с заключёнными, дабы замести следы своих преступлений. Именно в этот период Бухенвальд фактически превращается в «лагерь смерти», все узники которого должны быть уничтожены.

Руководство лагеря не знало о том, что на протяжении нескольких лет узники ведут подготовку вооружённого восстания. В Бухенвальде существовало сразу несколько подпольных групп Сопротивления, самой мощной из которых являлась группа советских военнопленных.

Заключённые, работавшие на военных заводах, рискуя жизнью, выносили оружейные детали, из которых потом собирались винтовки и пистолеты. Подпольщикам из обрезков труб и добытых на заводах взрывчатых веществ удалось смонтировать даже более сотни ручных гранат.

Всё это готовилось для подходящего момента, который должен был наступить с подходом советских или американских войск. Однако начатое гитлеровцами массовое уничтожение узников требовало немедленного выступления.

К апрелю 1945 года ударную силу Сопротивления в Бухенвальде составляли 178 боевых групп общей численностью около 2000 человек. Треть из них были советскими военнопленными, среди остальных были немцы, австрийцы, французы, югославы, голландцы, чехи, словаки, поляки, испанцы, бельгийцы, итальянцы.1 апреля 1945 года Интернациональный комитет Бухенвальда под руководством немецкого антифашиста Вальтера Бартеля решал вопрос о вооружённом восстании. Немецкие коммунисты настояли — ещё не время. Но обстановка в лагере становилась всё более угрожающей. Охранники Бухенвальда, не скрываясь, сообщали узникам: вас либо отравят газом, либо разбомбят, в живых не оставят никого.

Бой за свободу

2 апреля комендант лагеря Герман Пистер потребовал от всех евреев построиться на главной площади лагеря «для эвакуации». Однако никто не вышел. На следующий день руководители лагеря вызвали к себе тех, кто подозревался в подпольной деятельности, однако их спрятали в бараках.

На протяжении последующих дней приказы охраны лагеря откровенно саботировались. Охранники, прекрасно знавшие о положении дел на фронте, опасались переходить к тотальному уничтожению узников.

9 апреля начальник лагеря объявил построение для эвакуации всего Бухенвальда, но никто из заключённых на него не вышел. В тот же день подпольщики сумели передать по радио призыв о помощи, обращённый к войскам антигитлеровской коалиции. Советские части из-за удалённости не смогли принять сигналы, а части 3-й американской армии, получив сообщение, первоначально не предприняли никаких действий.

К 10 апреля в Бухенвальде уже была слышна канонада орудий — фронт подошел совсем близко.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда поднялись на вооруженное восстание. Командиром отрядов советских военнопленных стал подполковник Иван Иванович Смирнов, которого заключённые уважительно называли «нашим комкором». Отряды под командованием Виктора Хазанова и Валентина Логунова прорвались через проволочное заграждение и захватили склад вооружения.

В течение первого получаса восстания в руки заключённых попали около 200 эсэсовцев. Только железная дисциплина в рядах восставших позволила избежать немедленной казни гитлеровцев. Ещё несколько сотен бежавших охранников были захвачены боевыми группами во время прочёсывания окрестностей лагеря.

К пяти часам вечера 11 апреля над Бухенвальдом было поднято красное знамя. Концлагерь полностью перешёл под контроль восставших.

В течение двух суток лагерь находился под контролем восставших, и лишь 13 апреля туда прибыли части 3-й американской армии.

Путь политрука: от Бреста до Бухенвальда

Среди участников восстания в Бухенвальде был человек с уникальной судьбой. Заместитель политрука Николай Кюнг начал войну 22 июня 1941 года, во главе курсантов полковой школы защищая Волынское укрепление Брестской крепости.

28 июня политрук Кюнг возглавил прорыв, участникам которого удалось вырваться из Брестской крепости и добраться до своих.

Будучи замполитом батареи 232-й дивизии Западного фронта, он был ранен в боях под Ковелем и попал в плен. Пройдя через несколько немецких концлагерей, летом 1943-го он попал в Бухенвальд, где стал активным участником Сопротивления. Николай Кюнг был одним из руководителей восстания в Бухенвальде 11 апреля 1945 года.

После освобождения офицер, прошедший через концлагеря, стал помогать соотечественникам вернуться на Родину. Сам он вернулся домой в июне 1945-го, пройдя через проверки «СМЕРШа».

Через четыре года Кюнга, работавшего школьным учителем, внезапно арестовали по подозрению в добровольной сдаче в плен и шпионаже. Освободили его только через год, полностью оправдав и сняв все обвинения. Удивительно, но сам Николай Кюнг к этой странице своей биографии относился спокойно, говоря, что следователи разбирались во всём осторожно, никакого давления на него не оказывали и, в конце концов, признали его полную невиновность.

Кавалер орденов и медалей нескольких стран, Почётный гражданин подмосковной Щербинки, Николай Кюнг многие годы проработал учителем, директором школы, отмечался наградами Министерства просвещения РСФСР. О своей борьбе в немецких концлагерях он написал книгу «Война за колючей проволокой», переведенную на несколько языков мира.

Николай Федорович Кюнг ушёл из жизни в 2008 году, на 92-м году жизни.

В память о восстании узников Бухенвальда 11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.