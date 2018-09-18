Победитель “Битвы экстрасенсов” об Игоре Додоне: Очень волевой, решительный и бескомпромиссный (ВИДЕО)

Победитель известного российского телешоу “Битва экстрасенсов” прибыл накануне в Кишинев для участия в публичной лекции и стал гостем одного из частных телеканалов. В его рамках Александра Литвина попросили дать характеристику различным известным личностям в нашей стране, исходя из их имени и даты рождения.

В числе тех, кого описал Александр Литвин оказался и президент страны Игорь Додон.

– Этот человек очень волевой, очень решительный. Это мужчина на 100%. Он по восприятию мира намного старше своего паспорта, потому что он несет энергию из прошлого, где-то второго-третьего поколения. Его прабабушка, я думаю, скорее всего, это Евдокия, это его надо спросить, это оттуда. Человек очень интуитивный, но человек бескомпромиссный. Да-да, нет-нет, остальное от лукавого. У него черно-белое кино, свой-чужой, – отметил экстрасенс.

Литвин также сказал, что у Игоря Додона гипермужская энергия. Кроме того, по его словам, молдавский президент является талантливым человеком и, возможно, в детстве даже писал стихи.

Ранее Александр Литвин давал характеристику кандидатам в президенты Молдовы.