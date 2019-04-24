Победа любви

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Протоиерей Виталий Шинкарь – об изгнании Бога, засыпании и о Пасхе, дающей надежду

Всего несколько дней отделяют нас от встречи со Светлым Христовым Воскресением. В этом году праздник приходится на 28 апреля по новому стилю. Протоиерей Виталий Шинкарь, клирик Свято-Георгиевского храма города Кишинёва поделился своими мыслями с «АиФ в Молдове» о таинстве Пасхи, которая касается каждого из нас.

Внутренняя подготовка

– Подходит к концу Великий Пост. Отец Виталий, каким он был для вас?

– Взрослость, зачастую, делает человека маловерным, неустойчивым, гордым и толстокожим. Долгий пост – это добровольное принятие определённых тягот и груза. Пытаешься, углубляясь в самого себя, навести хоть малый порядок в своей душе, восстановить попранную иерархию души над телом. Понять, кто же в твоём доме хозяин. Великий Пост дорог мне тем, что каждый раз он обнажает настоящую правду обо мне самом. А правда всегда в том, что, выражаясь словами Бродского, «я пришёл к Рождеству с пустым карманом». Ничего у меня нет, Господи. Это время, которое напоминает мне, что всегда нужно думать о том, как мне, взрослому и зрелому человеку, которому уже сложно меняться, не дезориентироваться, не стать до конца циничным. Во время поста я пытаюсь снова подкорректировать свой внутренний компас.

– Если человек не постился, не ходил в храм, имеет ли он право встречать Пасху?

– Если не понимать смысла и цели путешествия, чтобы ты ни делал на своём пути, любое действие будет ошибкой. Любой религиозный ответ – это, в первую очередь, ответ на самые важные вопросы сердца: кто я такой, где ты, Господи, для чего Ты создал меня? Если человек задаётся такими вопросами, он уже не безнадёжен, и все его действия обретают смысл. Если вопросов нет, то постись – не постись, ходи в храм или не ходи, в любом случае ты – в ошибке и в пустоте. Когда пришёл Христос, огромный мир, который считал себя религиозным, благочестивым и умным, оказался не способным увидеть Спасителя. Всё, на что надеялись многие люди того времени, оказалось ложью и иллюзией. Христа увидело «малое стадо», способное преодолеть очевидность, если можно так сказать.

– Как же обрести смысл?

– Нынешний человек готов к любому религиозному синкретизму: дом обставляет по фэншую, интересуется гороскопами, верит в приметы, обращается к гадалкам, медитирует, верит в инопланетян и на Пасху ходит в церковь святить куличи. Такому человеку в принципе наплевать на правду – ему даже не интересно, есть ли она. Он сам себе Бог и царь, он служит только самому себе, своему комфорту и удобству.

А христианство говорит: никогда не надейтесь на то, что вы делаете, не надейтесь на себя! Христианское понимание истины в том, что можно надеяться только на Бога. Он – единственная правда, до которой человеку надо достучаться и в её свете увидеть себя таким, каков ты есть. Когда находишь свет, всё освещающий, когда обретаешь смысл, тогда чтобы ни делал ты – всё становится настоящим путём спасения. Богу всё равно, постимся мы или не постимся. Это нужно не Богу, а мне. Человеку, желающему пробудиться и увидеть себя. Посты и все духовные упражнения служат для того, чтобы разблокировать нас, извлечь из матрицы нас настоящих. Тем, кто не приступал пока к Великому Посту: откройте Новый Завет и начните знакомиться со своим Создателем.

«Среди религиозных людей немало таких, кто годами посещает церковные службы, постится, отмечает все религиозные праздники и при этом мало что знает о тайне Троицы, открытой Христом, да и о самом Христе. Все эти спасительные истины превратились в некую культурную достопримечательность».

Возомнили себя богами

– Что отличает человека XXI века?

– Главная особенность нашего века – почти всеобщая грамотность. Думаю, что людей, живших не так давно, повергло бы в шок то, как мы распоряжаемся нашим умением читать. Царит развлекательность, смех и бесконечный досуг. Человек, которому нужен постоянный досуг, – это слабоумный человек. Суету, гламур и шум жизни он принимает за само бытие. Всё это не даёт человеку остановиться и войти в мир глубоких размышлений – для этого нужна собранность и тишина. Поверхностный человек не может производить высокие ценности и опускается до уровня гордого существа, которому не нужен Бог.

Мы узурпируем место Бога в душе и в мире! Как правило, человек, считающий, что «Бог должен быть в душе», сам того не понимая, заявляет: Я и есть Бог! Самое главное цивилизационное открытие нынешнего мира: человек может жить без Бога. Господь перестал быть главной темой жизни современного человека.

– Но не для верующих…

– И нам, православным, нужно постоянно пробуждаться ото сна. Мы засыпаем в своём благополучии и спокойно живём среди мира, который ничего не знает о своём Боге. Кто из читателей «АиФ в Молдове» знает, что такое «Символ веры»? Кто помнит текст этой молитвы и объяснит, о чём она? А ведь в ней изложена суть христианской веры!

Среди религиозных людей немало таких, кто годами посещает церковные службы, постится, отмечает все религиозные праздники и при этом мало что знает о тайне Троицы, открытой Христом, да и о самом Христе. Все эти спасительные истины превратились в некую культурную достопримечательность.

Моя боль, как священника и христианина, в том, что мы бездарно прожили последние 30 лет. Храмы всюду понатыканы, кресты везде поставлены, но Христос – чужестранец в душах людей, которые мнят себя христианами. Как выясняется, гонения нам полезнее сытых времён. Не оставь нас, Господи!

Пасха даёт надежду

– Светлое Христово Воскресение – самый древний и главный праздник церковного календаря. Что в этом событии самое важное?

– Еврейское слово «песах» («пасха») означает «переход». Ветхозаветная Пасха праздновалась в память исхода евреев из Египта, освобождения от рабства. Они перешли Красное море посуху – водная стихия разошлась перед ними, не выдержав жара их веры. Этот переход и был их Пасхой.

Иудейская Пасха, как и все события Ветхого Завета были прообразами того, что исполнится во Христе. И если Пасха для иудеев была выходом из рабства, то наша Пасха стала истинным обретением свободы, потому Христос победил самого страшного врага – смерть! Вот где главный переход, вот где главная победа!

Нам, празднующим Пасху как привычный ежегодный праздник, невозможно даже помыслить, что испытывали многие поколения людей, живших некой надеждой на то, что произойдёт что-то, что вернёт нам утерянные отношения с Богом.

Даже апостолы, которым сам Спаситель много говорил о своих будущих страданиях и Воскресении, не понимали, что происходит. Они разбежались. Учитель поражён, убит, унижен, а их ищут, их ждёт такая же участь. И вдруг за всем кошмаром Страстей Христовых из Гроба воссияла жизнь. Смерть побеждена! Ход мира отныне никогда не будет другим. Ада больше нет, он – повержен. Воскресение не проповедано, оно уже есть: во гробе уже нет мёртвых. Воскресение! Переход от смерти в жизнь. Всё свершилось. Поэтому Пасха для христиан – событие из событий, праздников праздник!

– Что самое главное в праздновании Святой Пасхи?

– Сама Пасхальная ночь, когда втайне от всего мира из гроба воскресает Христос. Атмосфера Пасхального богослужения удивительная! Сначала в храме темно, только свечи горят вокруг плащаницы и образов. Вот уносят плащаницу в алтарь, готовят кресты и хоругви для крестного хода. Крестный ход, совершаемый в прохладе пасхальной ночи, – это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Обойдя храм, крестный ход останавливается перед закрытыми дверями храма, который в этот миг и есть Гроб животворящий. И священник, стоя перед ними, восклицает первое: «Христос Воскресе!», а ему в ответ сотни голосов молящихся: «Воистину Воскресе!».

Двери открываются, все входят в храм. Церковь наполняется народом, вспыхивают паникадила, лампады, свечи, весь клир в блестящих белых одеждах – начинается праздничная служба. А после неё весь народ выходит во двор. Но не торопится домой, стремясь продлить пережитые мгновения духовной радости и счастья общения с Богом, которое он испытал в эту волшебную ночь.

Конечно, обидно, когда под утро двор храма заполняется людьми, проспавшими всю эту ночь и пришедшими лишь для того, чтобы священник покропил святой водой их куличи. Они святят свои корзинки и убегают домой к накрытым столам. Пасха для них – всего лишь некий ритуал. Но и им всё прощается в такой день. И для них Христос воскрес.

– Как по-христиански провести Светлую Седмицу?

– Побывайте на службах! В храмах в эти дни ежедневно проходят радостные богослужения, совершаются крестные ходы, священники кропят всех святой водой, люди христосуются и поздравляют друг друга со светлой радостью.

Не отдавайте эти дни телевизору! Почитайте Евангелие, навестите больных, раздайте милостыню, сделайте то, что порадовало бы Господа. Продлите пасхальную радость, продлите её как только возможно. Ведь она улетучивается с такой скоростью, что к следующему посту опять приходим с пустым карманом.

Беседовала Татьяна СОЛОВЬЁВА