По жалобам молдавских мам в столичной больнице №1 начато расследование

Администрация лечебного учреждения проверит касающиеся его восемь инцидентов, содержащихся в нашумевшей петиции.

В пресс-релизе больницы указывается также, что помимо негативных отзывов, в петиции есть и два хвалебных.

– Пять других историй связаны с недостатком общения со стороны врачей, несоблюдения медицинской этики и деонтологии. Мы подчеркиваем, что возражения пациентов не относятся к качеству медуслуг, предоставляемых учреждением. К сожалению, в одном случае нас обвиняют в требовании финансового вознаграждения после оказания медицинской помощи. К сожалению, комиссия не смогла прояснить все обстоятельства, при которых пострадали женщины, так как инициативная группа не предоставляет контактных данных жертв, – отмечается в сообщении.

Напомним, также сегодня на петицию 98 мам ответил Национальный антикоррупционный центр.