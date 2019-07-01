По всей стране объявлен “жёлтый код” опасности из-за жары

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Государственная гидрометеорологическая служба вынесла на сегодня, 1 июля, новое предупреждение в связи с жарким периодом. В некоторых районах страны максимальная температура достигнет +33 градусов.

Так, на севере страны воздух прогреется до + 31 °C днём и + 18 °C ночью, пишет unimedia.info. В центральных районах ожидается до +32 градусов в дневное время, а ночью – до +19 градусов.

На юге страны синоптики прогнозируют +33 °C днём и +20 °C ночью. В ближайшие дни погода существенно не изменится.