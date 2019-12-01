По всей Молдове дали старт новогодним праздникам с участием руководства страны

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В отличие от предыдущих лет, когда старт новогодним праздникам давали только в молдавской столице, в этом году руководство страны решило подарить радость жителям всей Молдовы. В каждом районном центре сегодня зажглись огни на елках.

Глава государства отправился сегодня в Дубоссарский район. Вместе с супругой, детьми и жителями Кошницы он принял участие в запуске новогодних праздников.

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный разделила радость от предстоящих Нового года и Рождества с жителями Бричан, а премьер-министр Ион Кику – с жителями Сорок. От имени всех жителей Гагаузии население Молдовы со стартом зимних праздников поздравила Ирина Влах. А генеральный примар Кишинева Ион Чебан находится с десятками тысяч граждан на площади Великого национального собрания, где сегодня зажглась главная елка страны.

Стоит отметить, что подобное открытие зимних праздников проходит в нашей стране впервые. Ранее Игорь Додон отмечал, что праздничные мероприятия должны проходить в каждом районном центре, а не только в столице, как это всегда было до сих пор.