Спасатели через громкоговорители призывают граждан соблюдать карантин (ФОТО)

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают информировать граждан о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Так, сегодня, 25 марта, 16 бригад пожарных на 8 спецавтомобилях будут ездить по улицам столицы и призывать людей соблюдать меры безопасности, чтобы избежать заражения.

По данным пресс-службы ГИЧС, спасатели, которые задействованы в информационной кампании, экипированы в защитные костюмы, они передают звуковые сообщения через специальные устройства. Информационная кампания началась вчера вечером и будет периодически проходить в течение следующих дней. Людей призывают оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию и сообщать врачам о подозрении на заражение коронавирусом.

Данные сообщения будут озвучивать не только в столице, но и в районах с помощью звуковых устройств, установленных в пожарных автомобилях. Кроме того, сотрудники ГИЧС будут патрулировать в населённых пунктах всех районов страны.

Такие действия будут предприняты в контексте информационной кампании, реализованной МВД в целях предотвращения заражения COVID-19, к которой уже присоединились полицейские и карабинеры.

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