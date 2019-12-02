По требованию генпримара в столице пройдут массовые проверки точек продаж алкоголя, а ларьки с сигаретами у школ должны ликвидировать в течение 10 дней

По требованию генпримара в столице пройдут массовые проверки точек продаж алкоголя, а ларьки с сигаретами у школ должны ликвидировать в течение 10 дней

Примар Кишинева Ион Чебан потребовал в понедельник на оперативном заседании примарии от главы управления торговли, общественного питания и услуг Марчела Замбицкого провести проверки во всех заведениях и магазинах, где вечером продают алкоголь.

– В течение двух недель организуйте проверки во всех местах, где вечером продают алкоголь. У нас есть детские площадки, рядом с которыми находятся торговые точки, где вечером продают алкоголь. На детских площадках собирается самый разный контингент, и эти люди ведут себя не самым лучшим образом. Родители с детьми не могут там отдыхать, – сказал Чебан.

Он также потребовал от преторов решить проблему, возникшую с табачными киосками вблизи учебных заседаний.

– Сделайте так, чтобы в течение 10 дней не было киосков с сигаретами около школ, – заявил Чебан. 

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