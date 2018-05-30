По статистике, в Молдове в последние годы на 100 девчонок рождается 106 ребят

Совсем недавно статистика говорила совсем о другом – о нехватке мужского пола, об этом даже складывали песни. А теперь, согласно анализу положения детей в Молдове за 2017 год, всё изменилось с точностью да наоборот.

Так, согласно данным Национального бюро статистики, соотношение полов составляет 106 мальчиков на 100 девочек. Всего на 1 января 2017 года в Молдове числится 676,0 тысяч детей или каждый пятый человек не достиг восемнадцатилетия.

Стоит отметить, что уровень рождённых детей вне брака остаётся высоким и составляет 21,5% из общего количества родившихся детей. Проще говоря, каждый 5 ребёнок рождается вне брака.

Средний возраст перворожениц составляет 24 года. Согласно полученным данным, в сёлах мамами становятся гораздо раньше, их средний возраст составляет 23 года, тогда как в городе мамами в первый раз становятся в среднем в 26 лет. Уровень рождаемости в сельской местности остается выше, чем в городских населенных пунктах.

В то же время, общее количество рождаемости идёт на спад. В 2017 году родились живыми 34,1 тыс. детей, что на 8,9% меньше по сравнению с 2016 годом.