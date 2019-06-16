По случаю Дня медика президент подписал указ о награждении выдающихся медработников страны

По случаю Дня медика президент подписал указ о награждении выдающихся медработников страны

Сегодня в Республике Молдова отмечается День медицинского работника и фармацевта. В этом году, согласно устоявшейся традиции, президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о присвоении высоких государственных наград группе медицинских работников, которые трудятся в различных медицинских учреждениях страны.

– По этому случаю передаю искренние поздравления и благодарность всем медицинским работникам Республики Молдова за самопожертвование, упорство и преданность самой благородной и ответственной профессии на свете. Несмотря на трудности в стране и низкую зарплату, вы каждый день самоотверженно трудитесь, следуя клятве Гиппократа. Спасибо вам за усилия по охране здоровья наших сограждан. Желаю вам здоровья, успехов в реализации всех планов, радости от благодарных пациентов и спокойствия в ваших домах, – отметил президент. 

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