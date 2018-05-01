По случаю 1 Мая Додон подписал указ о присуждении госнаград трудящимся (ФОТО)

Об этом президент написал на своей странице в социальной сети.

Глава государства напомнил, что принял сегодня участие в Марше солидарности трудящихся, приуроченном к Первомаю – одному из самых красивых праздников. Он приветствовал участие в шествии десятков тысяч человек, представляющих все слои общества: ветеранов, рабочих, студентов, военных, пенсионеров, а также поблагодарил всех за поддержку и доверие, которое мне оказывает народ Республики Молдова.

– В ходе выступления перед гражданами я подчеркнул, что наша страна переживает трудные времена. Нынешний год – Год Святого Штефана Великого, которым гордится наш народ. Но это и предвыборный год – скоро пройдут выборы примаров Кишинева и Бельц, где мы должны выиграть. А в конце года состоятся выборы в парламент, где у государственников будет последняя возможность спасти страну от всяких воров и унионистов, – отметил Додон.

Кроме того, он сообщил, что по случаю Дня солидарности трудящихся я подписал указ о присвоении высоких государственных наград группе граждан, представляющих разные сферы деятельности, за многолетний безупречный труд, а также за заслуги перед Отечеством и выдающиеся успехи в профессиональной деятельности.

Как проходил Первомай в Кишиневе – в нашем фоторепортаже.