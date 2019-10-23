По сговору двух Владов

По сговору двух Владов

Об итогах расследования «кражи века» в банковском секторе РМ

В минувший четверг, 17 октября, парламентская комиссия, расследовавшая обстоятельства вывода денег из банковской системы Молдовы, представила отчёт по данному мошенничеству. Она пришла к выводу, что «кража века» удалась в результате сговора между В. Филатом и В. Плахотнюком, которые вывели деньги через компании, аффилированные с И. Шором.

 

Наглый грабёж

Итоги расследования озвучил на заседании парламента председатель комиссии по расследованию обстоятельств девальвации банковской системы Александр Слусарь.

Как следовало из его слов, вывод денег из банковской системы Молдовы происходил в несколько этапов, а подготовительные мероприятия начали осуществляться ещё в 2011 году.

– По нашим данным, всё началось в 2011 году, и не только в Banca de Economii, – заявил А. Слусарь. – Сначала пострадали четыре банка и одна страховая компания. Во всём этом процессе участвовал рейдер №1 Вячеслав Платон, который действовал совместно с Владом Плахотнюком. Этот тандем прослеживается с 2011 года.

По выводу комиссии, другая мошенническая схема была применена уже в 2013 году в результате сговора двух Владов – Филата и Плахотнюка, осуществить которую помог подавшийся сегодня в бега бизнесмен Илан Шор.

По заверениям Александра Слусаря, девальвация молдавской банковской системы продолжилась и после 2014 года, когда в ходе ликвидации трёх обанкротившихся банков – Banca de Economii, Banca Socială и Unibank – на 15 млрд леев, выданных в качестве экстренных кредитов, были предоставлены государственные гарантии. В ходе расследования было выявлено, что в ликвидационный период три лопнувших банка работали без специальной администрации. А всего из банковской системы РМ было выведено около 25 млрд леев.

В начале ноября 2014 года в резиденции президента Тимофти состоялось рабочее заседание, на котором присутствовали, кроме Тимофти, также Лянкэ, Дрэгуцану, Корман, Плахотнюк и Филат. Первые четверо, понятно, – президент, премьер, председатель Нацбанка и спикер парламента. Но последние двое… Что они там делали? Ответ прост: вносили последние корректировки в осуществление схемы по выводу миллиарда из банковской системы страны.

Пазлы сошлись

По словам депутата парламента Владимира Головатюка, в отличие от прежней комиссии, расследовавшей «кражу века» в феврале-марте 2015 года, нынешняя выявила дополнительные обстоятельства.

– Но главное – чётко было названо имя Влада Плахотнюка, – заявил В. Головатюк. – О его участии говорили многие из тех, кто был приглашён на слушания в комиссию. Всё, пазлы сложились. В докладе на странице 40 написано, что «в начале ноября 2014 года в резиденции президента Тимофти состоялось рабочее заседание, на котором присутствовали, кроме Тимофти, также Лянкэ, Дрэгуцану, Корман, Плахотнюк и Филат. Первые четверо, понятно, – президент, премьер, председатель Нацбанка и спикер парламента. Но последние двое… Что они там делали? Ответ прост: вносили последние корректировки в осуществление схемы по выводу миллиарда из банковской системы страны. Но они не просто вывели деньги, а делали всё так, чтобы за это не отвечать, денег не возвращать, а возложить их возмещение на бюджет, то есть на население и бизнес. Что и было сделано. К сожалению!

Как выяснилось из части вопросов-ответов, последовавших после представления отчёта спецкомиссией, фактически никто из чиновников, знавших о готовящихся мошеннических схемах, не попытался поставить об этом в известность правоохранительные органы. Как заметил А. Слусарь, политические лидеры того периода «обеспечили молчание» всех чиновников. Но экс-министр финансов Вячеслав Негруцэ не хотел слепо следовать их предложениям и подписывать документы, за что поплатился занимаемой должностью. А вот большинство чиновников, вызванных на слушания, по словам докладчика, пытались возложить ответственность за случившееся на других, заявляя: «Я человек маленький», «Я не знал», «Я был просто премьер-министром», «Я просто сделал то, что приказал Филат», «Я получил указания от правительства».

 

Виновных – к ответу!

В конце отчёта спецкомиссия выступила с рядом рекомендаций правительству и руководству Национального банка Молдовы, среди которых: начать процедуры отзыва с занимаемых должностей вице-президентов НБМ Иона Стурзы и Аурела Цинчлея; провести уголовную экспертизу действий/бездействия членов бывшего правительства и руководства Нацбанка Ю. Лянкэ, А. Канду, Д. Дрэгуцану, А. Арапу, Э. Тэбырцэ и др.; рассекретить и опубликовать материалы о банковской краже, если это не будет вредить интересам следствия; в течение 30 дней Генпрокуратуре представить отчёт о расследовании банковской аферы; Министерству финансов в 90-дневный срок провести аудит на предмет законности распределения финансовых средств, выделенных в качестве срочных займов.

На этом же заседании было предложено создать ещё одну комиссию, которая займётся расследованием того, как были ликвидированы три всем известных банка.

Анастасия Погодина

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