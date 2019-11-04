По результатам сегодняшних обысков судья ВСП был задержан на 72 часа

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Прокуроры антикоррупции совместно с офицерами НАЦ провели сегодня, 4 ноября, обыски на дому и на рабочем месте судьи Высшей судебной палаты Олега Стерниоалэ. Впоследствии он был задержан на 72 часа.

Как сообщает АП, судья проходит по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Расследование показало, что магистрат совместно с членами своей семьи получили доход в размере 7 миллионов леев в течение определенного периода. В это же время он приобрел вместе с родными люксовое имущество на сумму порядка 13,8 миллионов леев.

Органы подозревают, что разница между доходами и расходами была намеренно скрыта, а происхождение денег было завуалировано под передачу прав собственности третьим лицам.

Обстоятельства выясняются.