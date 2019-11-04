По результатам сегодняшних обысков судья ВСП был задержан на 72 часа

По результатам сегодняшних обысков судья ВСП был задержан на 72 часа

Прокуроры антикоррупции совместно с офицерами НАЦ провели сегодня, 4 ноября, обыски на дому и на рабочем месте судьи Высшей судебной палаты Олега Стерниоалэ. Впоследствии он был задержан на 72 часа. 

Как сообщает АП, судья проходит по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Расследование показало, что магистрат совместно с членами своей семьи получили доход в размере 7 миллионов леев в течение определенного периода. В это же время он приобрел вместе с родными люксовое имущество на сумму порядка 13,8 миллионов леев.

Органы подозревают, что разница между доходами и расходами была намеренно скрыта, а происхождение денег было завуалировано под передачу прав собственности третьим лицам.

Обстоятельства выясняются.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md