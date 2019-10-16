По рецепту государства

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О том, кому положены компенсированные лекарства

Тема лекарств, которые государство выделяет бесплатно или с существенной скидкой, уже несколько лет – одна из самых обсуждаемых. Известно, что кто-то их получает регулярно, а кому-то они положены в разовых случаях. При этом есть люди, которые лишь слышали о том, что подобные препараты существуют в природе, Но есть и такие, которые об этом даже ничего не знают.

На совести семейных врачей

Читательница «АиФ в Молдове», 76-летняя Екатерина Степанова из Дрокии, сетует, что все необходимые лекарства она покупает без скидок и ей «за все годы не дали ни одного льготного рецепта». В это верится с трудом, потому что к столь уважаемому возрасту, как правило, появляются болезни, которые можно лечить с использованием медикаментов, компенсируемых из фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Сигналы о том, что семейные врачи намеренно не выписывают компенсированные лекарства или умалчивают о том, что такие лекарства положены, поступают из всех уголков республики. Доходят ли они до Национальной медицинской страховой компании (НМСК)?

– На телефон INFO Национальной медицинской страховой компании поступают звонки от граждан, операторы разбирают каждый конкретный случай и информируют пациентов, – уточняет специалист-координатор отдела закупки медицинских и фармацевтических услуг НМСК Юлиана Албу. – Однако если внимательно изучить законодательство, компенсированные медикаменты выписываются только при наличии заболеваний, утверждённых приказом Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ). Минздрав совместно с НМСК постоянно информирует руководителей медико-санитарных учреждений, директоров территориальных агентств об изменениях в списке компенсированных лекарств. Те, в свою очередь, обязаны обеспечить информирование всех медицинских работников, фармацевтов и население о порядке компенсирования медикаментов из фондов ОМС.

Со списком компенсируемых лекарств можно ознакомиться и на сайте компании медстрахования. Но большая часть пенсионеров может это сделать только при помощи детей или внуков. А если пожилой человек одинок, то ему остаётся надеяться на совесть семейного врача или позвонить по телефону INFO НМСК (0 800 99999) либо на горячую линию Минздрава – 080071010.

Немало пациентов сталкивается с проблемой нечестных работников аптек. Они попросту обманывают людей, требуя заплатить за 100% компенсируемый препарат, или берут дополнительную сумму денег за частично покрываемую стоимость лекарства.

Кому как повезёт

Имеется список компенсированных лекарств и для заболеваний, которые лечатся эпизодически. О нём вообще мало кто знает. Как уточнила Юлиана Албу, в 2016 году по совместному приказу Минздрава и медицинской страховой компании № 727/494 «Об утверждении Положения по организации эпизодического лечения некоторых часто встречающихся в практике семейного врача заболеваний в лечебном зале/дневном стационаре, процедурном кабинете и на дому с использованием медикаментов, компенсируемых из фондов ОМС», был определён список этих самых приоритетных заболеваний. В него входят коммунитарная пневмония, хронический, простой и слизисто-гнойный бронхит, хроническая обструктивная болезнь лёгких с небольшим обострением, бронхиальная астма с лёгким обострением, хронический гепатит и другие заболевания.

Проще говоря, если у пациента обострился бронхит, он может претендовать на получение компенсированных лекарств, включённых в упомянутый список. Выписать эти лекарства или другие – не компенсированные – решает семейный врач. И если он не выписал льготный препарат, вовсе не значит, что сделал это умышлено. Возможно, в списке нет лекарства, необходимого в каждом конкретном случае.

– Я получаю компенсированные лекарства от диабета и астмы, – говорит пенсионер Александр Апостолов. – От астмы мне выписывают три препарата – это ингаляторы «Вентолин», «Фликсотид», которые выдаются бесплатно, и «Беродуал», который я получаю с большой скидкой – около 80%. Всех выписанных лекарств хватает в полном объёме. Знаю, что от астмы есть более эффективные препараты, и они мне нужны, но в списке компенсированных лекарств они не значатся, а на свою пенсию я их купить не могу. Лечусь тем, что дают.

То есть проблема скорее всего не в том, что льготные лекарства не выписывают, а в том, что не всем они подходят. Список компенсируемых препаратов включает 148 международных наименований. Вроде, много, хотя на самом деле зачастую нужных конкретному пациенту лекарств там просто нет.

– Я помню, что раньше мне выписывали от астмы какие-то препараты. Но ингаляторы, которые мне необходимы, а они очень дорогие, я покупаю в России и на Украине. Их нет не только в списке компенсированных лекарств, но даже в аптеках Молдовы, – утверждает народный артист РМ кинорежиссёр Николай Гибу.

Ещё пациенты задаются вопросом: насколько качественны бесплатные лекарства? Достаточно вспомнить, что в этот список попал опасный препарат разновидности инсулина Strim для лечения сахарного диабета. Позже члены комиссии по медикаментам решили отказать в регистрации этого медикамента, поскольку точно не известно, какие побочные действия он может вызвать. Инцидент исчерпан, но осадок в виде недоверия остался.

Льготы по диагнозу

В районных центрах и в сёлах республики компенсированные лекарства выписывают по общим правилам. Все пациенты, у которых есть основания для назначения компенсированных препаратов, обязательно их получают. Когда у больного, к примеру, гипертония, сердечная недостаточность или другая болезнь, не требующая особых подтверждений, необходимые компенсированные лекарства семейный врач выписывает сам. Но есть масса диагнозов, которые должны подтверждать врачи-специалисты, а их в районах не хватает. Медицинские центры республики остро ощущают нехватку эндокринологов, невропатологов, ревматологов, лишь в половине районов есть урологи, не хватает врачей других специальностей.

– В Дрокиевском районе около 20 автономных центров семейных врачей, район обеспечен этими специалистами более чем на 90%. Естественно, за качеством работы каждого из них проследить невозможно. Но если пациент не обследован, если диагноз не подтверждён документально, семейные врачи не имеют права выписывать компенсированные лекарства, а больные сами очень часто не спешат обследоваться, – поясняет заведующий отделением семейных врачей Центра здоровья Дрокии Геннадий Морков. – Сотрудники компании медстрахования отслеживают, насколько рационально и обосновано используются средства фонда ОМС. Но сейчас нет никаких ограничений на предоставление компенсированных лекарств. Естественно, хотелось бы расширить их список. Думаю, что при его составлении правильно было бы консультироваться с практикующими врачами.

По сообщению НМСК, расширение списка компенсированных медикаментов планируется каждый год, исходя из имеющихся фондов. И очень важно, чтобы пациенты были ознакомлены с этим списком, потому что от этого зависит качество их жизни и сама жизнь. Люди сами бы покупали необходимые лекарства, если бы у них были достойные зарплаты и пенсии. А пока мы бедны, наше здоровье во многом зависит от щедрости государства.

МНЕНИЕ ЯНИНОЙ

За аптеками – глаз да глаз

Хотелось бы, чтобы такие препараты, как статины, были полностью компенсированы и для всех групп больных. То же касается и сартанов, в частности речь идёт о «Валсартане», который компенсирован, но далеко не для всех больных.

Из группы сартанов препарат «Телмисартан» тоже компенсирован только для пациентов с артериальной гипертензией, но лишь на фоне сахарного диабета. Препарат из группы бэтаблокаторов «Небивалол» компенсирован только для пациентов с артериальной гипертензией на фоне сердечной недостаточности и только пациентам старше 65 лет. Препарат «Периндоприл» компенсирован только для гипертоников на фоне ишемической болезни сердца при наличии в анамнезе острого инфаркта миокарда. Получается, что хоть и компенсированы эти препараты, но в весьма ограниченных случаях.

Кроме того, информацию о сумме компенсации медикаментов необходимо сделать доступной для всех пациентов, причём не в устной, а в письменной форме. Немало пациентов сталкивается с проблемой нечестных работников аптек, которые попросту обманывают людей, требуя заплатить какую-то сумму за 100% компенсируемый препарат, или берут дополнительную сумму денег за частично покрываемую стоимость лекарства. А поскольку пациенты понятия не имеют о размерах компенсации препаратов, то их легко обмануть в аптеке. Особенно это легко проделывают с пожилыми людьми. Аптеки должны быть взяты под особый контроль. Я лично столкнулась с ситуацией, когда за 100% компенсированный препарат «Нормодипин» с меня потребовали 11 леев за каждую выписанную семейным врачом упаковку.

Диана Янина, врач-кардиолог высшей категории

Наталья Устюгова