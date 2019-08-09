По просьбе возмущённых жильцов стройка на Димо, 7/3 вновь приостановлена (ФОТО)

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При содействии председателя фракции Партии социалистов в МСК Динария Кожокару и нового вице-претора Рышкановки Виталия Мукан сегодня вышло распоряжение о приостановке стройки по адресу Николая Димо, 7/3.

Об этом на своей странице в соцсети написала жительница дома Татьяна Меделян.

Под лежачий камень вода не течёт. Только колоссальными усилиями, верой в победу и справедливость, верой в людей… Долгожданная и выстраданная диспозиция о приостановке работ на Димо, 7/3 ещё на 30 дней. Это огромное счастье идти домой, где тихо и спокойно, – отметила неравнодушная жительница.

Стоит отметить, что жители вышеуказанного дома намерены отстаивать свой двор от незаконного строительства и требуют от муниципальных властей вмешаться в происходящее и положить конец строительному беспределу.