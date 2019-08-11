По просьбе президента в Молдову на следующей неделе прибудут инспекторы Россельхознадзора (DOC)

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По просьбе президента Республики Молдова в период с 12 по 24 августа от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) будет делегировано 11 инспекторов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник президента Молдовы по агропромышленному комплексу Ион Пержу.

Основной целью визита представителей Россельхознадзора является проверка возможностей производства и экспорта производителей фруктов и овощей из РМ, которые намерены экспортировать продукцию на российский рынок. По словам Иона Пержу, Государственная служба РФ быстро отреагировала на просьбу президента Молдовы о том, чтобы пополнить список экспортёров и открыть российский рынок ещё для 400 отечественных компаний, для которых рынок РФ остаётся приоритетным.

Напомним, что с 1 января текущего года по просьбе президента Молдовы Российская Федерация отменила таможенные пошлины для 5-и категорий продуктов, в том числе на фрукты, овощи, консервированные и винные продукты. В результате этого только за первые 5 месяцев этого года экспорт овощей вырос в 6,6 раз, экспорт яблок вырос на 67%, экспорт консервированных и винных продуктов – на 52%.

– Таким образом, благодаря усилиям, предпринятым Президентом Республики Молдова, торгово-экономические отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией заметно улучшились, и российский рынок остается основным для большинства производителей и экспортеров сельскохозяйственного сектора, – считает Ион Пержу.