По просьбе президента театр “С улицы Роз” будет носить имя Юрия Хармелина (ФОТО)

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Министерство образования, культуры и исследований приняло решение присвоить Русскому молодежному драматическому театру “С улицы Роз” имя его основателя, режиссера и художественного руководителя, кавалера Ордена Республики Юрия Хармелина. Отныне знаменитый театр будет называться Государственным молодежным драматическим театром “С улицы Роз” имени Юрия Хармелина.

С соответствующей просьбой накануне в адрес правительства обратился президент Игорь Додон. Решение министерства на своей странице в соцсети поприветствовал советник главы государства Корнелиу Попович.

– Это долгожданное решение знаменует высокую оценку особых заслуг господина Юрия Хармелина, основателя, директора и художественного руководителя театра, кавалера Ордена Республики в развитии и продвижении театрального искусства, значительного вклада в утверждение культурных ценностей и высокое художественное мастерство, – отметил он.