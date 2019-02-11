По просьбе Додона руководство России помогло освободить взятых в 2015 году в плен в Афганистане двух молдавских летчиков (ВИДЕО)

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24 ноября 2015 года в Афганистане потерпел крушение молдавский вертолет. Один из членов экипажа, капитан, был убит, а двое молдаван – Леонел Буруянэ, 1982 года рождения, и Михай Крихана, 1965 года рождения, были взяты в заложники.

Долгое время о судьбе наших сограждан было неизвестно. Как рассказал сегодня в рамках брифинга для прессы президент страны Игорь Додон, вследствие того, что члены молдавского экипажа официально работали на американское правительство, последнее предпринимало ряд попыток для спасения наших ребят, но без результата. В поисках решения сложившейся ситуации глава государства обратился к руководству РФ, и позавчера наши соотечественники, наконец, были освобождены.

– В прошлом году я обратился к нашим друзьям из Российской Федерации. На протяжении последних месяцев проходили очень важные мероприятия, и позавчера наши сограждане были вызволены из плена и были доставлены в Москву. На данный момент пилоты находятся в больнице. Их состояние здоровья оценивается как хорошее, с ними работают врачи. Три года их держали в яме, они не видели света. Они рассказывают страшные вещи. Со стороны президентуры все действия координировал советник президента по специальным миссиям, вице-председатель Высшего совета безопасности Павел Войку. Именно он позавчера был в Москве и наши сограждане специальным рейсом были доставлены в российскую столицу, – рассказал Додон.

В данной связи глава государства поблагодарил руководство России за оказанную помощь, в очередной раз подчеркнув, что это показывает отношение РФ к молдавским гражданам.

– То, что не смогли другие, – вы сделали. Это показывает отношение России, руководства РФ в целом к нашим согражданам. Это поистине дружеский, братский народ, который откликнулся, и мы решили эту проблему. Хочу отдельно поблагодарить сопредседателя “Деловой России” Игоря Юрьевича Чайка за то, что он лично поспособствовал и помог проведению этой гуманитарной миссии, – отметил он.

Глава государства также отметил, что на днях станут известны результаты медицинского обследования, после чего президент лично привезет освобожденных летчиков в Кишинев, чтобы они, наконец, смогли увидеться со своими близкими.

– Я надеюсь, что врачи выпишут положительное заключение и беру на себя обязательство в течение максимум недели лично привезти их в Кишинев, чтобы они смогли увидеться со своими семьями. Скорее всего, это произойдет в конце этой – начале следующей недели, – подытожил глава государства.

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