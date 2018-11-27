По приглашению Путина Додон примет участие в заседании глав государств ЕАЭС (ФОТО)

По приглашению Путина Додон примет участие в заседании глав государств ЕАЭС (ФОТО)

Оно состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге. 

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны рассмотрели текущее положение дел во внутренней и внешней политике Молдовы. Глава государства отметил, что в последнее время наш двусторонний диалог развивается динамично, и поблагодарил российскую сторону за открытость в решении проблем экспорта молдавской продукции на рынок РФ, за амнистию молдавских мигрантов и других.

Отдельно Игорь Додон и Олег Васнецов обсудили итоги рабочего визита главы государства в Российскую Федерацию 21-25 ноября, включая выступление в Госдуме РФ. Игорь Додон получил приглашение Президента России Владимира Путина участвовать в заседании глав государств Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее Молдова стала первой страной наблюдателем при ЕАЭС. Этот статус был присвоен нашей республике по инициативе Игоря Додона.

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