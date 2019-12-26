По приглашению Путина Додон примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

По приглашению Путина Додон примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

Президент Молдовы Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить торжества в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая. Об этом глава государства сообщил корреспонденту ТАСС в четверг.

Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина, обязательно приеду. Также в параде Победы примут участие и наши военные – почетный караул президента, – уточнил он.

Великая Отечественная война затронула в Молдове почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей, а шествие “Бессмертного полка” традиционно возглавляет сам глава государства. В этом году республика отметила 75-летие освобождения от фашизма, к этой дате по инициативе президента страны были восстановлены памятники, оказана помощь ветеранам, снят документальный фильм о знаменитой Ясско-Кишиневской операции.

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