По приглашению Патриарха Кирилла Игорь Додон принял участие в божественной литургии в Покровском женском монастыре в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

0

По приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Игорь Додон принял участие в божественной литургии в Покровском женском монастыре в Москве, где почивают мощи блаженной Матроны Московской. Службу возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых в Молдове. В нашей стране нет храма, где не было бы иконы блаженной Матроны. Во многих наших церквах присутствуют частицы ее святых мощей. Ее заступничество приносит успех в самых трудных делах. Игорь Додон помолился у мощей блаженной Матроны за мир и процветание Молдовы, за благополучие всех ее граждан.

⁃ После службы провели беседу со Святейшим Патриархом Кириллом. Мы говорили о гражданском мире в Молдове, о защите Православной Церкви от нападок, о поддержке семьи и продвижении традиционных ценностей. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил нас и нашу страну на добрые начинания, – отметил президент на своей странице в соцсети.