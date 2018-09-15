По приглашению Макрона Додон в ноябре совершит визит в Париж (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с французским принцем Луи Альфонсом де Бурбоном, который принимает участие в 12-м Всемирном конгрессе семей.

Принц Луи Альфонс является членом Королевского дома Бурбонов и одним из сегодняшних претендентов на французский престол.

Глава молдавского государства поблагодарил высокого гостя за согласие посетить Молдову и принять участие во Всемирном конгрессе семей. Додон отметил единодушие с принцем в том, что защита и продвижение наших традиционных ценностей, традиционной семьи является общей задачей.

Президент отметил хорошие дипломатические, экономические, торговые, культурные и другие отношения, которые установились между нашими странами. В то же время во Франции проживает большая молдавская община, которая успешно интегрирована во французское общество.

– Подчеркнул тот факт, что Молдова состоит в Международной организации франкофонии, и сообщил, что приму участие в работе саммита Франкофонии, который пройдет в октябре нынешнего года в Ереване, Армения, – рассказал он.

Кроме того, Додон отметил, что по приглашению президента Французской Республики Эмманюэля Макрона совершит визит в Париж в ноябре текущего года.