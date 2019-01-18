По приглашению Додона в Молдову прибудет легендарный шахматист Карпов

В качестве президента Шахматной Федерации Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с генеральным секретарем организации Валерием Коадэ.

Стороны обсудили план действий на будущий год. Кроме того, было решено провести 19 января отчетное собрания Федерации шахмат по подведению итогов 2018 года.

– Отмечу также, что 25 января по моему приглашению в Республику Молдова прибудет легендарный российский шахматист, 12-кратный чемпион мира, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов. В ходе поездки господин Карпов 26 января встретится с любителями шахмат в столичном шахматном клубе, а также примет участие в торжественном открытии Чемпионата Республики Молдова среди команд кадетов в муниципии Бельцы. В первенстве примут участие более 30 детских команд практически из большинства районов страны, – сообщил президент на своей странице в соцсети.