По поручению президента штраф пенсионерки из Кишинева за нарушение карантина был оплачен (ФОТО, ВИДЕО)

По поручению президента штраф пенсионерки из Кишинева за нарушение карантина был оплачен (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня по поручению президента депутат парламента Владимир Односталко вместе с вице-претором Рышкановки Олегом Сусловым оплатили штраф, выписанный на имя пенсионерки из Кишинева за нарушение режима самоизоляции. 

Кроме этого, женщине принесли домой продукты и обменялись контактными данными, чтобы она могла обращаться за помощью. Об этом Односталко написал на своей странице в соцсети.

– От себя добавлю, что на протяжении последних трех недель Партия социалистов совместно с примарией и волонтёрами обеспечивает продуктами первой необходимости более 400 одиноких пенсионеров. В это непростое время главное – соблюдать все рекомендации властей, находиться дома и не подвергать себя опасности, – написал Односталко. 

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