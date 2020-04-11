По поручению президента штраф пенсионерки из Кишинева за нарушение карантина был оплачен (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня по поручению президента депутат парламента Владимир Односталко вместе с вице-претором Рышкановки Олегом Сусловым оплатили штраф, выписанный на имя пенсионерки из Кишинева за нарушение режима самоизоляции.

Кроме этого, женщине принесли домой продукты и обменялись контактными данными, чтобы она могла обращаться за помощью. Об этом Односталко написал на своей странице в соцсети.

– От себя добавлю, что на протяжении последних трех недель Партия социалистов совместно с примарией и волонтёрами обеспечивает продуктами первой необходимости более 400 одиноких пенсионеров. В это непростое время главное – соблюдать все рекомендации властей, находиться дома и не подвергать себя опасности, – написал Односталко.

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